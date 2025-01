Los Comuns exigen al Govern sanciones de más de 90.000 euros para quien incumpla los precios de los alquileres

O el Govern aprueba este mes de enero el régimen sancionador contra quienes incumplan los precios de los alquileres fijados por ley, o los Comuns se levantarán de la mesa de negociación de los presupuestos. Esta es la amenaza con la que ha arrancado el año el grupo de Jéssica Albiach, socio prioritario de Salvador Illa, para forzar el cumplimiento de uno de los acuerdos sellados con los socialistas. El president se comprometió en el último pleno antes del parón navideño a hacerlo realidad, aunque sin concretar cuándo; pero para los Comuns no pueden ser unas multas que hagan "cosquillas a los especuladores".

Es por ello que, en una entrevista en TV3, Albiach ha especificado que el objetivo que persiguen es que incumplir en más de un 30% el precio del alquiler fijado por el índice de la norma o cometer fraude de ley como subterfugio para saltarse los topes sea considerada una falta "muy grave" y, por lo tanto, sea sancionado con más de 90.000 euros. La cifra, ha explicado, no sale de la nada, sino que nace de la ley de vivienda que está vigente en Catalunya desde el año 2007. Por ahora, admiten los Comuns, los planteamientos del Govern en el intercambio de documentos que se ha producido no recogen un régimen tan estricto como el que reclaman y recuerdan que para su aplicación harían falta entre 100 y 150 inspectores.

Una negociación "verde"

Para Albiach, este desencuentro evidencia cómo la negociación de los presupuestos no está tan madura como trasladó la consellera de Economia, Alícia Romero, a principios de esta semana, cuando dijo que era cuestión de "flecos". En materia de vivienda, ha precisado, están "verdes", además de no haber entrado aún a debatir sobre sanidad, educación o derechos sociales. "No sabemos la partida de cada departamento", ha resumido tras haberse reunido este miércoles con la conselleria. Sí que ha reconocido que han avanzado en mantener la rebaja del 50% al transporte público y en la retirada de los privilegios fiscales al Hard Rock.

Otro de los asuntos en discusión es la subida de impuestos a los grandes tenedores que compren viviendas, como explicó EL PERIÓDICO. El objetivo de los Comuns es que el impuesto de transmisión patrimonial se convierta en una suerte de "impuesto antiespeculación", motivo por el que defienden que pase de ser del 10% para todo el mundo al 20% en el caso de los grandes tenedores, el máximo que permite la ley.

El difícil flanco de ERC

Pese a que las negociaciones con el Govern discurren más lentamente de lo que querrían, los Comuns admiten que el flanco más difícil es el de ERC, que por ahora no está dispuesta ni a nombrar interlocutores para debatir sobre las cuentas. Sin embargo, Albiach ha asegurado que no contempla un escenario de no aprobación de presupuestos ni de final abrupto de la legislatura como sucedió con Pere Aragonès.

"Tenemos acuerdos de investidura que son muy buenos y la mejor manera de que tiren adelante es con presupuestos", ha defendido, además de emplazar al president Illa a atender las reclamaciones que hagan tanto los Comuns como ERC. Para la dirigente incluso "tiene sentido" aprobar las cuentas más allá del mes de marzo, tras el congreso de ERC, aunque ha advertido que poco después habría que empezar a trabajar ya en los de 2026.