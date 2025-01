Los Comuns y la CUP impulsan un pleno monográfico sobre vivienda en febrero y una comisión de estudio

Los Comuns y la CUP reemprenden la actividad legislativa en el Parlament tras el parón navideño con el objetivo claro de poner el acceso a la vivienda en el centro de la agenda. Ambas formaciones han registrado una petición para que se celebre un pleno monográfico sobre esta materia durante el mes de febrero y para que se cree en la institución una comisión de estudio de un año de duración para definir medidas urgentes para hacer frente a lo que definen como la "mayor emergencia social" que se vive en estos momentos en Catalunya.

"En Catalunya la vivienda es un lujo que la mayoría no se puede permitir", ha denunciado la diputada de los Comuns Susanna Segovia. "Un país que no puede decidir dónde vive no es un país en libertad. Hay una guerra entre los que acaparan pisos y los que quieren tener un sitio en el que vivir", ha advertido la diputada de la CUP Laure Vega. Las dos dirigentes han defendido que no es suficiente con ampliar el parque público de vivienda -la principal medida que impulsa el Govern-, sino aprobar medidas que pongan coto al negocio que se hace con el techo y dé resultados a corto plazo.

Los dos partidos han recitado el historial de datos que hacen evidente que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales dolores de cabeza de los ciudadanos: desde la media de 900 euros del alquiler que hay en Catalunya -en el caso de Barcelona supera el salario mínimo-, a las 8.000 familias que fueron desahuciadas en el primer semestre de 2024 por no poder hacer frente al pago del alquiler; además de recordar el elevado porcentaje de familias que destinan más del 50% de sus ingresos en pagarse el piso con el riesgo de pobreza que eso supone.

Para que se celebre el pleno monográfico en la fecha indicada, la mayoría de la junta de portavoces del Parlament debería estar de acuerdo en no demorarlo. Y para constituir la comisión de estudio hace falta el apoyo de la mayoría del pleno. Los Comuns y la CUP esperan poder contar con el 'sí' tanto del PSC como de ERC, también para que se visibilice un frente de izquierdas en la Cámara. De hecho, Segovia ha admitido que la iniciativa conjunta con los anticapitalistas también es una forma de incrementar la presión sobre el Govern de Salvador Illa en plena negociación sobre los presupuestos. El régimen sancionador para quien incumpla la ley de vivienda es una de las exigencias que están priorizando desde el grupo de Jéssica Albiach.

El planteamiento de la comisión de estudio es que en ella participen técnicos, especialistas y miembros de entidades que defienden el acceso a la vivienda "como un derecho y no como un negocio". "Hay que abandonar la lógica de que no hay alternativa", ha sostenido Vega, que ha puesto como ejemplo las medidas que se están tomando en países como Austria o Dinamarca para prohibir la especulación, frenar los precios y fomentar los contratos indefinidos de alquiler. En este sentido, han emplazado al Govern a "escuchar" las propuestas y a tomar como referencia la fecha del 31 de enero, cuando está previsto el desalojo de la Casa Orsola de Barcelona, que desde la CUP ya avisan que "no se podrá ejecutar" porque la movilización lo impedirá.