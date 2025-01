Junts presentará varias leyes en el Parlament para enmendar el Govern de Illa

Tras la pausa navideña, el grupo parlamentario de Junts se ha citado este miércoles y jueves en Cardona (Bages). La reunión, encabezada por vía telemática por Carles Puigdemont, tiene por objetivo preparar el nuevo periodo de sesiones en el Parlament, que empezará a finales de enero. La principal tarea de estas jornadas será la de preparar un plan legislativo para contrarrestar el que tiene el president Salvador Illa y presentarse como "alternativa" al PSC. Así lo ha explicado la portavoz del grupo, Mònica Sales, antes de empezar el encuentro, en el que también participa el secretario general del partido, Jordi Turull.

Sales no ha querido avanzar ninguna de las iniciativas, que se presentarán públicamente este jueves, pero ha puesto como ejemplo la batería de propuestas en materia de vivienda que ya dieron a conocer a principios de diciembre. Durante las jornadas se darán a conocer las principales apuestas a los 35 diputados y se distribuirán tareas entre los especialistas de cada ámbito. Con ello, según ha explicado la portavoz del partido, el propósito es "demostrar que hay una alternativa sólida" al Govern de Illa, al que acusan de "no ser un ejemplo ni en buena gestión ni en estabilidad".

Presupuestos de la Generalitat

Además, Sales ha aprovechado la comparecencia para criticar que a día 8 de enero, el Executiu aún no haya presentado los presupuestos de este 2025, una situación que también se da en el Ayuntamiento de Barcelona y en el Estado, tal y como se ha encargado de recordar. "Hoy es 8 de enero y no hay presupuestos; no están ni siquiera presentados, a pesar de que se comprometieron a hacerlo antes del 31 de diciembre", ha criticado, instando a Illa a entrar las cuentas al Parlament a pesar de no tener los apoyos asegurados.

Junts asistió a una primera reunión con la consellera de Economia, Alicia Romero, para abordar las cuentas, pero dio por terminada la negociación al considerar que no valía la pena, porque el Executiu ya había elegido socios. A pesar de las reticencias actuales de la nueva dirección de ERC, Sales se ha desentendido de la cuestión y ha reclamado al president que encuentre el "encaje" con sus socios, porque el "país necesita" unos nuevos presupuestos. "Es una responsabilidad única y exclusiva del Govern", ha rematado.

Finalmente, la portavoz de Junts ha asegurado que el Govern de Illa va "a la deriva desde el punto de vista económico y social" y le ha acusado de buscar "adormecer el país y desnacionalizarlo" y de estar "atrapado por sus socios de investidura y por el PSOE". "Cuando se trata de defender Catalunya, Illa no está nunca", ha concluido, recordando cuestiones como la negociación del techo de gasto, la delegación de competencias en inmigración o las cuotas pesqueras en Europa.

Sales ha evitado pronunciarse sobre el estado de las negociaciones con el PSOE para la delegación de competencias en inmigración, alegando que es una cuestión que atañe al equipo de Junts en el Congreso. También ha rechazado hablar, a instancias de los periodistas, del hecho que el Congreso de los Diputados aún no haya tramitado la cuestión de confianza a Pedro Sánchez planteada por Puigdemont.