Los críticos de ERC rechazan la oferta de Junqueras y no participarán en el esbozo de la nueva hoja de ruta

Que ERC recupere la paz interna no será coser y cantar. Este miércoles el sector crítico más importante del partido, Nova Esquerra Nacional, ha anunciado formalmente que rechaza la oferta de Oriol Junqueras de participar en las cinco comisiones que ERC pondrá en marcha este sábado para definir el futuro inmediato de la organización. Una de estas comisiones será la encargada de redactar el esbozo de la nueva hoja de ruta del partido, es decir, la estrategia de la formación para los próximos cuatro años. A través de un comunicado, Nova Esquerra ha explicado que no renuncia a hacer "escuchar" su voz e "incidir" en el futuro de ERC, pero que no lo hará a través de su presencia en estas comisiones, que es lo que les proponía Junqueras.

Esta es la primera señal que los críticos lanzan tras las vacaciones navideñas de que la nueva dirección de ERC no lo tendrá fácil para recoser internamente la organización, que entró en crisis el pasado mes de mayo. Lo que ha molestado a Nova Esquerra Nacional es que Junqueras les ofreció incorporar "una sola persona" en cada una de estas cinco comisiones, lo que les pareció una propuesta insuficiente. Por poner un ejemplo: en la comisión que redactará el esbozo de la nueva hoja de ruta ya hay designadas 14 personas por la dirección del partido, lo que hubiera dejado en franca minoría a la persona designada por Nova Esquerra Nacional. "Esta propuesta se aleja de la voluntad real de tener en cuenta nuestros posicionamientos", lamentan los críticos.

Pese al rechazo a formar parte de estas comisiones, los miembros de Nova Esquerra intentarán incidir igualmente en la elaboración de la nueva hoja de ruta y también en el resto de documentos que tiene que redactar el partido para que se debatan en su congreso del 15 y el 16 de marzo -entre ellos, un plan para la independencia-. Lo harán presentando enmiendas a los documentos oficiales que redacte la dirección. No es una vía fácil para tratar de que sus ideas queden reflejadas, pero sí que permite constatar que plantan cara a la dirección. Nova Esquerra, liderada por Xavier Godàs y Alba Camps, le disputó a Junqueras la lucha por el liderazgo del partido en las elecciones internas del pasado 14 de diciembre. Perdieron con el 42,2% de los votos por el 52,2% que logró Junqueras.

Con el comunicado de este miércoles, Nova Esquerra Nacional no solo rechaza la oferta de Junqueras, sino que también deja claras sus intenciones de seguir existiendo como plataforma con voz propia que intenta influir en el día a día del partido. Esto significa que, pese a haber quedado extinguida como candidatura al liderazgo del partido -cuando finalizó el proceso electoral-, seguirá teniendo presencia como sector crítico articulado alrededor de Godàs y Camps. Qué fuerza tendrá está aún por ver. El congreso de marzo será un buen escenario para medirla.

Tras conocerse la decisión de Nova Esquerra, fuentes de la dirección de ERC consultadas por EL PERIÓDICO han reivindicado el funcionamiento "abierto y participativo" del partido y han defendido la pluralidad de los miembros de las cinco comisiones. "Los equipos redactores designados son amplios y transversales y están formados por gente a quien no hemos preguntado qué han votado. El tiempo de las candidaturas ha pasado", han concluido.

Otros sectores críticos

Prueba del momento complicado que atraviesa ERC es que Nova Esquerra Nacional no es su única plataforma crítica. Hay otras dos más, Foc Nou y el Col·lectiu Primer d'Octubre. Foc Nou también tiene una oferta de Junqueras para sumar a uno de sus miembros en cada una de las cinco comisiones, pero aún no ha anunciado qué hará porque está pendiente de celebrar una asamblea para tomar una decisión. El Col·lectiu Primer d'Octubre no ha recibido la propuesta, pero ya ha anunciado su voluntad de seguir ejerciendo de corriente interna. En resumen, un mes después de las elecciones internas de ERC, el partido ya tiene nueva dirección, pero sigue sin tener paz interna.