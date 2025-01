El Govern crea un grupo de trabajo para organizar los actos por los 50 años de la muerte de Franco

El Govern se suma a la iniciativa impulsada por el Gobierno para conmemorar los 50 años de la muerte del Franco. La portavoz del Executiu, Sílvia Paneque, ha anunciado la creación de un grupo de trabajo que se dedicará a preparar actividades. Los trabajos se realizarán durante el primer trimestre del año y se llevarán a cabo durante el resto de 2025. Paneque ha explicado que entre las actividades habrá exposiciones, actividades educativas y pedagógicas y otro tipo de conferencias.

El objetivo, según la portavoz, es demostrar "la importancia de la memoria histórica" y "remarcar" y "alabar" los "valores democráticos", algo que Paneque considera especialmente trascendental en un momento en el que crecen las "fuerzas políticas y los gobiernos autoritarios". El grupo de trabajo quedará adscrito a la conselleria de Justicia y estará formado por representantes de todos los departamentos del Govern, a través de subdirectores o directores generales, y se abrirá al "mundo municipal", "autoridades", "universidades" y "entidades culturales, sociales y de memoria histórica".

El pasado mes de diciembre, el presidente Pedro Sánchez dio a conocer la iniciativa del Gobierno de dedicar el año 2025 a conmemorar los 50 años de "España en libertad". El propósito del Gobierno con estos actos, según explicó el propio Sánchez, es subrayar la gran transformación que ha experimentado el país en este medio siglo de democracia y rendir homenaje a todas las personas y colectivos que lo hicieron posible.

En el caso del Gobierno, serán más de un centenar de actividades, la primera de las cuales se celebrará este próximo miércoles a las doce del mediodía en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. El PP ya ha anunciado que no participará en ninguno de ellos, al considerar que se trata de una "estrategia cortoplacista" del jefe del Ejecutivo de "sacar a Franco a pasear" para "tapar sus vergüenzas políticas" y sus "problemas". Tampoco el Rey Felipe VI asistirá al acto inaugural de este miércoles, aunque en su caso por "motivos de agenda". Además, el monarca sí que participará en otras convocatorias relacionadas con la efeméride.

Por su parte, el Govern no ha aclarado aun si harán llegar una invitación a la Moncloa. La consellera portavoz de la Generalitat ha alegado que a día de hoy solo se ha ordenado la creación del grupo de trabajo para organizar los actos y que no se ha puesto aún encima de la mesa la lista de asistentes. "No es que no esté previsto, no ha estado encima de la mesa el planteamiento", ha rematado, evitando entrar en polémicas.