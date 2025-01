Del 'kit de supervivencia' al calzado típico coreano: los regalos que ha recibido el Govern Illa

El Govern ha contado con apenas cinco meses para convencer a los Reyes Magos de que su buen comportamiento merecía ser recompensado con regalos este 6 de enero. Pero en la casa del Consell Executiu llegan siempre obsequios, y el president de la Generalitat, Salvador Illa, y el resto de consellers llevan recibiéndolos desde agosto, cuando fueron nombrados para ejercer sus cargos. En total, desde su designación, el Palau de la Generalitat y las sedes de los departamentos han recibido 307 regalos por parte de entidades e instituciones.

Peluches, corbatas tejidas a mano y hasta un zapato tradicional coreano son algunos de ellos, pero hay uno que destaca por encima del resto: el 'kit de supervivencia' que recibió la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, al poco de estrenarse y que en una caja contenía pañuelos, paracetamol, té y una cápsula de café. Se lo entregó la directora de un colegio de Figueras, durante una visita con el president.

Un ejercicio obligatorio

Todos estos obsequios están recogidos en la página web del portal de transparencia de la Generalitat, donde los altos cargos del ejecutivo deben ir anotando -es un ejercicio obligatorio- todo lo que reciben en las sedes de los departamentos o durante los actos a los que acuden, que además son regalos que tienen prohibidos quedarse. Así lo suscribe el Código de Conducta aprobado en 2016 por el Govern, en el que queda claro que es obligatorio abstenerse de aceptar obsequios a título personal, salvo aquellos que sean "muestras no venales de cortesía", es decir, con los que no se les pueda sobornar.

Como ya es tradición en el recuento de otros años y mandatos, los libros vuelven a ser los grandes protagonistas. Una tercera parte de los detalles recibidos durante estos meses son ejemplares editoriales, revistas u otro tipo de publicaciones como informes, litografías o anuarios. Le siguen las botellas de alcohol -vinos, champán o vermut-, y en esta ocasión, también destacan las ofrendas de aceite, un producto que se ha vuelto cada vez más valioso dada la escalada del precio de los últimos años.

Cultura encabeza la lista

La conselleria con más ofrendas (55) es la de Cultura, liderada por Sònia Hernández, por encima del total que ha recibido el president, que son 53. Los montones de libros monopolizan la cartera de regalos del Departament, mientras en la del jefe del Govern hay una variedad interesante: desde el típico sombrero de copa de los Mossos d'Esquadra, hasta un plato de cristal decorado con osos panda -regalo del embajador de China-, pasando por una menina de cartón piedra, el obsequio que le entregó el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en un acto institucional.

Si en Cultura destaca la cantidad de libros, la originalidad se la lleva Jaume Duch, el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, a quien, por su cargo, agradecen sus visitas con regalos típicos de otros países. De los más asequibles como una caja de bombones Lindt, empresa de Suiza, hasta ejemplares de botellas hechas a mano, tradicionales de Bohemia.

Pero si alguien gana en este listado en productos alimentarios es el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, que acumula lotes de turrones, miel, longaniza y hasta pasta sin gluten. De hecho, curiosamente, la longaniza es un bien bastante repetido en esta primera tanda de regalos, en la que los Ayuntamientos son los que más presentes regalan al Executiu.

Como se refleja en los datos extraídos del portal, hay tres consellers que no aparecen en el recuento porque no consta ninguna anotación por su parte. Los ausentes son la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica; Ramon Espadaler, de Justícia i Qualitat Democràtica, y Olga Pané, de Salut.

Los vinos de Cifuentes y Ayuso

La hemeroteca permite ver que, como en todas las casas, existen tradiciones que se han ido repitiendo cada año. Ejemplo de ello es el regalo que la presidencia madrileña ha hecho estos últimos años a sus homólogos catalanes, que hasta ahora habían sido independentistas. Según los datos públicos del Govern, a principios del 2017, la exjefa de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, obsequió al entonces president, Carles Puigdemont, con unas botellas de vino.

El mismo camino siguió su predecesora, Isabel Díaz Ayuso, que en 2020 hizo lo propio con el expresident Pere Aragonès, que en aquel momento estaba en el cargo en funciones, después de la inhabilitación de Quim Torra. Repitió la misma estrategia unos años después, en 2023, cuando Aragonès ya era president de la Generalitat: vino, aceite, cecina y queso, le regaló en esa ocasión.

Illa de momento no tiene vino, ni queso, ni cecina. A fecha 6 de enero, no hay ningún registro que apunte que el siguiente en la lista haya recibido un regalo por parte de Ayuso, pero la experiencia todavía deja margen para la acción: en algunos casos los obsequios desde Madrid no llegaban hasta febrero.