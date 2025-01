El PSOE critica que Feijóo esté "mudito" ante el crecimiento económico de España

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha criticado este domingo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por estar "mudito" ante el crecimiento de la economía española y le ha acusado "de haber incorporado el ideario de Vox a su acción política". En declaraciones a los periodistas, Peña ha tirado de hemeroteca para recordar que cuando Feijóo dejó Galicia en 2022, para asumir el liderazgo del PP nacional, auguró en sus primeras declaraciones que España iba a entrar en una "profundísima crisis económica".

Desde entonces, ha señalado, el PP y Feijóo "están callados respecto a lo que tiene que ver con la economía", como demuestra el hecho de que no han hecho "ni una sola pregunta" en las sesiones de control del Parlamento en los últimos años, ha apostillado. Peña ha incidido en que el PP no quiere hablar de economía porque "no les conviene", porque, "lejos de ese augurio de Feijóo, el binomio esfuerzo de la ciudadanía y el liderazgo del Gobierno están consiguiendo que la economía crezca de una manera robusta", ha indicado.

Así, ha destacado que España lidera el crecimiento económico de la eurozona; que la propia OCDE ha mejorado las previsiones de crecimiento, hasta un 3% en 2024, y que en 2024 se han creado más de 500.000 nuevos puestos de trabajo y concluye el año con el dato más dato de paro de los últimos 17.

Por otra parte, la portavoz del PSOE ha recordado que el líder del PP presumió en sus inicios "de que iba a venir para buscar pactos de Estado, para alejarse de Vox y para reducir la polarización de este país". Y ha recurrido al refranero popular para señalar: "Por sus hechos les conoceréis", subrayando que el PP ha firmado al menos en comunidades autónomas con Vox y más de 140 en diferentes municipios, y "ha incorporado a su ideario a su acción política, por ejemplo en materia migratoria", ha aseverado.

Menores no acompañados

Dicho esto, la dirigente socialista ha culpado nuevamente a los populares de que no se haya llegado a un acuerdo en el reparto de los 5.000 menores de Canarias, y ha deseado para el 2025 que "España tenga una mejor oposición de la que tiene". "España no se merece la oposición que está sufriendo en este momento, una oposición del PP que lo que desea es que a este país y a los españoles les vaya mal", ha indicado Peña.