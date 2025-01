La carta a los Reyes de los partidos catalanes al Govern de Salvador Illa

Los Reyes Magos llegarán para protagonizar la noche más mágica del año, pero antes leerán con detenimiento las cartas repletas de deseos por cumplir que les hayan hecho llegar. Aunque el president de la Generalitat, Salvador Illa, sea uno y no tres, y no luzca corona, cada partido con representación en el Parlament de Catalunya ha dedicado unos minutos a redactar una lista de prioridades que, a través de EL PERIÓDICO, quieren depositar en el buzón de los Reyes para que se les confíe al Govern.

Quedan pocos días para que el actual ejecutivo cumpla cinco meses al frente de la Generalitat y se acerca la negociación de unos presupuestos determinantes para la estabilidad de la legislatura que Illa prioriza aprobar de la mano de ERC y los Comuns. Si logrará o no su objetivo, está por ver, y en buena parte depende del cumplimiento de los acuerdos previos.

Por ahora Illa no tiene atados los votos de estos dos partidos, pero sí sus demandas, como también las del resto de grupos de la oposición. De la nueva financiación singular de Catalunya, a la reducción de impuestos; y de una mejora de la sanidad, a impulsar el catalán. Estas son algunas de las peticiones que han escrito los partidos en su carta. Y hay alguna fuerza política que incluso pide a los Reyes que entreguen un poco de carbón a Illa.

Que la ley de amnistía se aplique "a todos los represaliados independentistas" y que "los exiliados puedan volver a casa". Esta es la principal demanda de Junts a los Reyes Magos. En especial, dedicada a su líder, Carles Puigdemont, que permanece en Bruselas en espera de que se le aplique la ley y pueda regresar sin riesgo de ser detenido este 2025. Una vuelta que dependerá en buena parte de lo que decida el Tribunal Constitucional.

Pero más allá de este deseo, los posconvergentes incluyen en la carta reproches a Illa. Acusan al president de no defender "los intereses de los catalanes" y de "incumplir" compromisos como la aprobación de los presupuestos, ya que el calendario previsto inicialmente era que entraran en vigor el 1 de enero, meta que quedó alterada por la pugna interna en ERC.

"Queremos un Govern con ambición en términos nacionales, económicos y sociales, en lugar de la actual españolización a marchas forzadas y con un grave desprecio a la lengua catalana", apuntan, y añaden que el jefe de la Generalitat "adormece al país". Le piden a los miembros del Consell Executiu que gobiernen "bien" y que dejen de estar "supeditados a Madrid" y de "callar para no molestar al PSOE".

Por todo ello, en Junts dan por sentado que el president recibirá carbón cuando se despierte este 6 de enero. "La complicidad del president Illa con los Reyes españoles no impedirá que los Reyes de Oriente le traigan carbón", rematan.

Desde ERC, aliado potencial de Illa tras facilitar su investidura y pendiente ahora de la negociación de las cuentas, fijan tres exigencias directas a Illa. La primera, que entienda la transcendencia del cargo porque la Generalitat “no es una gestoría”, sino una institución que proviene de mucho antes de la Constitución y del "régimen del 78". En segundo lugar, que mejore las condiciones de vida de los catalanes asumiendo que esto pasa por "enfrentarse al PSOE" y dejar de actuar como "un simple delegado de Sánchez". Y, por último, que tanto la Generalitat como el Gobierno cumpla con los acuerdos pendientes.

Entre ellos, el traspaso de Rodalies, la condonación de la deuda del FLA, la financiación singular y las inversiones pendientes. De lo contrario, avisan los republicanos, no habrá pactos nuevos, lo que implica que no habrá presupuestos para el ya estrenado 2025.

Esquerra no pasa por su mejor momento, pero de sus votos sigue dependiendo la gobernabilidad y no tienen intención de desaprovechar la dependencia de Illa y Pedro Sánchez de sus votos por mucho que ahora la nueva dirección pilotada por Oriol Junqueras tenga trabajo en reconstruir el partido. Los tres primeros meses de 2025 serán decisivos y no vale solo con el poder de la magia.

Siete deseos incluyen los Comuns en su carta. El principal: "Que nadie más tenga que elegir entre comer o pagar al alquiler". Es decir, más vivienda pública y alquileres asequibles, algo que vinculan a la aprobación de los presupuestos de 2025. También que el metro, el tren y los autobuses "lleguen a todo el mundo" con precios soportables para los bolsillos al mantener la rebaja del 50% que ya está pactada.

Pero quizá la tarea más difícil para el Govern será la voluntad de los Comuns de garantizar un sistema fiscal progresivo en el que las grandes fortunas y empresas "paguen más" para financiar políticas climáticas y redistributivas.

Invertir más en salud mental, destinar más recursos para que ningún niño "conozca la palabra pobreza" y una Catalunya más feminista completan la misiva del grupo que encabeza Jéssica Albiach. "Que quien sufra encuentre apoyo, y que cuidarnos sea una prioridad, no un lujo", zanjan.

Los populares piden a sus majestades que este sea el año del fin de los "chantajes", en referencia a los pactos entre los socialistas y los independentistas, tanto en el Parlament como en el Congreso. En su carta incluyen una larga lista de peticiones que van dirigidas a Illa y que abarcan desde ámbitos técnicos, como la reducción "drástica" de la "macroestructura" política catalana o una auditoría de las cuentas de la Generalitat; hasta económicos, en los que incluyen una reducción de impuestos -incluso la supresión de algunos-.

"Le recordamos que Catalunya es la Comunidad Autónoma con más impuestos propios", escriben desde la sede del PP en Barcelona a los Reyes Magos, con la esperanza de que lo trasladen al president. Otros de los deseos que incorporan es "acabar con la inmigración ilegal", la expulsión de los okupas en 24 horas y el incremento de los agentes policiales en todo el territorio catalán.

Las cartas de las extremas derechas de Vox y Aliança Catalana están marcadas por su principal batalla en el Parlament: la lucha contra la inmigración. Vox escribe su deseo por la "unidad de España" a través de unas "fronteras seguras" y "respeto" a los productos nacionales, agrícolas e industriales. "Ni un español sin pan ni un hogar", claman, exigiendo suministros asequibles y protección para las familias.

Por su parte, Aliança Catalana no discrepa en el punto migratorio de su lista de deseos, e incluso pide "frenar la inmigración legal y deportar la ilegal". También miran hacia la industria y piden abaratar la energía para reactivarla. Eso sí, como principal reivindicación sitúan "declarar la independencia de Catalunya". Por el camino, sin embargo, le piden a los Reyes Magos que se promueva "a nivel legal y social" el uso de la lengua catalana "en todos los ámbitos".

Desde la CUP siguen la vieja premisa de que "lo bueno, si breve, dos veces bueno". Así pues, a los Reyes de Oriente les piden solo cuatro deseos que consideran "básicos" y sin orden de importancia. El primero tiene que ver con lo que entienden que es la emergencia del momento: la crisis de vivienda: "Bajar el alquiler y prohibir la especulación", solicitan.

El segundo de los deseos va dirigido al uso cada vez más minoritario del catalán, razón por la cual piden que esta lengua sea "la herramienta de cohesión social" en todos los ámbitos.

En tercer lugar, sitúan la calidad de los servicios públicos "gratuitos y garantizados" para todos y para toda la vida, y por último, pero no por eso menos importante, hacen un llamamiento a "poder decidir nuestro futuro como país" este 2025.

El 6 de enero se verá si los Reyes cumplen con su misión y si Illa recoge el guante.