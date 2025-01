El 'pla Endreça' del Govern para Rodalies se propone mejorar la información y la seguridad en un plazo dos años

Más y mejor información al pasajero, una mayor seguridad en estaciones y trenes, lavado de cara de las infraestructuras en materia de limpieza e iluminación e indicadores para avaluar el grado de cumplimiento de los objetivos. Estos son los cuatro ejes sobre los que pivotará el plan de medidas urgentes en Rodalies que este jueves detallará el Govern y que, según ha podido saber EL PERIÓDICO, tendrá un plazo de ejecución de dos años.

Informalmente bautizado como el 'pla Endreça' en el ámbito ferroviario -toma prestado el nombre del programa de mejora del espacio público que se aplica en la ciudad de Barcelona-, se trata de una estrategia de puesta a punto de las instalaciones que transita en paralelo al traspaso de Rodalies, que la Generalitat tiene en su agenda que reciba un espaldarazo en el primer tramo del año. El president Salvador Illa, se la juega este 2025 con la negociación de la financiación, pero también con el funcionamiento de los trenes una vez estos pasen a ser un cometido de la administración catalana.

En el Govern son conscientes de la mala percepción que tienen los usuarios sobre el funcionamiento de los trenes en Catalunya tras décadas de desinversión, que el Gobierno trata de revertir con las obras que hay en marcha en estos momentos. Las consecuencias de esa intervención para los pasajeros de algunas líneas es inevitable y se suman al historial de retrasos, por lo que uno de los objetivos del ejecutivo es que los viajeros noten una mejora de la información que se les proporciona en todas las estaciones -sean grandes o pequeñas- sobre la circulación para que, en casos de averías y demoras, puedan saber qué margen de maniobra tienen y tomar decisiones. La incertidumbre sobre si un tren va a pasar o no y cuándo suele ser una de las principales quejas.

Instalaciones "ordenadas y seguras"

En cuanto a la seguridad, se busca hacer frente al vandalismo, especialmente al robo de cobre. Catalunya concentra el 42% de este tipo de hurto en la infraestructura ferroviaria de toda España y todavía está muy presente el caos provocado por un episodio de este tipo el 12 de mayo, justo el día de las elecciones catalanas. Desde el principio de la legislatura se pusieron en marcha los trabajos conjuntos de la Conselleria de Interior con la de Territori para coordinar a las policías locales y los Mossos d'Esquadra con los encargados de Renfe y Adif. Además de ese descenso de los actos delictivos, tengan afectación sobre las instalaciones o sobre los usuarios, lo que se persigue desde la Generalitat es también atajar la percepción de inseguridad en trenes y estaciones.

Se trata de intervenciones no especialmente costosas, como una mayor limpieza de las terminales y los vagones -los graffitis también están en el punto de mira- y una mayor iluminación que pueden traducirse en un mayor confort y valoración del servicio por parte de los pasajeros. "Que estemos haciendo obras no quita que tenemos que garantizar un buen servicio. Tenemos que tener unas instalaciones ordenadas y seguras", argumentan fuentes del Govern. Si eso se logra o no, será medido por los indicadores diseñados dentro del 'pla Endreça', que se concibe como un sistema de avaluación modificable en caso de considerarse necesario.

En paralelo al traspaso del servicio

La hoja de ruta de intervención en Rodalies que este jueves desgranará el ejecutivo está desvinculada del traspaso pendiente del servicio que pactó ERC a cambio de la investidura de Pedro Sánchez, aunque servirá para preparar el terreno para cuando sea la Generalitat quien tenga ya las riendas de los trenes. Según lo acordado, la empresa mixta entre la Generalitat y el Estado que pasará a gestionar la red ferroviaria debería haber sido constituida antes de que se acabara 2024 y el traspaso de la línea R1, la del Maresme, ser una realidad este 2025.

Desde el Govern llevan semanas transmitiendo que los trabajos están "muy avanzados"; sin embargo, no se ha fijado ninguna fecha. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, podría hacer referencia a esta cuestión durante la rueda de prensa de este jueves, pero está claro que el comisionado de Rodalies, Pere Macías, no lo tendrá fácil; de la misma manera que tampoco es sencillo el traspaso de trabajadores de Renfe a la nueva operadora con sede en Barcelona.

El Govern se ha propuesto inaugurar el año con anuncios de inversión de calado a la espera de encarar la negociación de presupuestos con ERC, que no prevé que sea ni rápida ni sencilla porque está a expensas de que se cumplan carpetas acordadas anteriormente, como la financiación singular, la quita de la deuda del FLA y, también, el traspaso de Rodalies. Este jueves será el plan de choque para el lavado de cara de la red ferroviaria y, este viernes, el Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat (PUOSC), en el que desgranará los recursos previstos para la dinamización económica de los municipios en los próximos cinco años.

Suscríbete para seguir leyendo