Las estafas telefónicas se multiplican en el último año

Descuelgas el teléfono y una voz te ofrece un puesto de trabajo muy adecuado para tu perfil. Coges el móvil y una amable persona te llama por tu nombre y te pide, supuestamente desde tu compañía de teléfono o de electricidad, que le confirmes unos datos para hacer algunos cambios en el contrato. Suena la llamada, pero al descolgar nadie contesta al otro lado. ¿Le suena? Detrás de todas ellas se esconden varios tipos de estafas telefónicas que buscan, o bien obtener nuevos datos del consumidor o poder sacar algún rédito económico de manera fraudulenta. Este tipo de ciberdelitos se han multiplicado en el último año y, por eso, cada vez es más habitual recibir incluso varias de estas llamadas al día.

Un incremento que constata el Observatorio de Ciberseguridad de Canarias, que advierte que este tipo de prácticas no ha dejado de aumentar en los últimos años, a pesar de que cada vez existen más herramientas para tratar de bloquearlas en los dispositivos móviles. «El alza es constante cada año que pasa», determina su director, Sergio Díaz.

Los ciberdelitos –donde están incluidas las estafas telefónicas y de los que casi un 90% de los que se denuncian tienen que ver con algún tipo de fraude– se han incrementado en Canarias un 29% solo en el último año, de acuerdo al informe de Cibercriminalidad del Ministerio del Interior. Pero estos datos no reflejan toda la realidad, ya que recogen únicamente aquellas que se denuncian, por lo que la proliferación va mucho más allá. «Hay una cara b, lo que se conoce como la cifra negra, que son los hechos delictivos que no se denuncian, por lo que no hay una estadística real», expone.

¿Cuáles son las estafas telefónicas más frecuentes? Una de ellas es la conocida como llamada fantasma, ya que al atenderla no se obtiene respuesta. Sin embargo, solo por descolgar el teléfono pueden incluir el número para suscribir al usuario en algún tipo de servicio de tarificación adicional. Otro recurso de los estafadores es hacerse pasar por alguna empresa o entidad. Compañías de telefonía, distribuidoras de electricidad o entidades bancarias son algunas de las que más se suelen suplantar. El objetivo de los delincuentes al hacerse pasar por ellas es obtener información sensible de los usuarios, desde cuentas bancarias, números de tarjetas u otros datos personales a través del método phishing, es decir, recurriendo a la ingeniería social para hacer que las víctimas compartan datos confidenciales.

Una de las estafas telefónicas que más ha proliferado en las últimas semanas y que ha inundado los teléfonos de los canarios es la de la falsa oferta de trabajo. En ella, una grabación le informa de que hay una vacante laboral acorde con su perfil. Tras finalizar la grabación una persona se hará pasar por una plataforma de recursos humanos o alguna empresa concreta para, de nuevo, intentar hacerse con más datos del usuario.

Díaz cuenta además que en Tenerife incluso se ha dado el caso de que los estafadores han organizado quedadas físicas con las víctimas para exponerles la falsa oferta de trabajo. «Se hacían pasar por una empresa alemana que iba a abrir aquí una sucursal y estaban buscando trabajadores, la empresa era real, pero la intención de expandir su negocio a Canarias no lo era», explica. En ese momento, «juegan con la celeridad». Después de decirte que encajas en el perfil te instan a no dejar pasar esta oportunidad. «Entonces pedían 50 euros para poder iniciar los trámites y no veas la de gente que picó», lamenta.

Pero, ¿de dónde obtienen los números de teléfono para hacer esas batidas de llamadas? Hay muchas metodologías. Desde la pérdida o hackeo de un teléfono móvil, a través de la que pueden acceder a todos sus contactos, hasta el robo de un correo electrónico en el que también hay almacenada mucha información. Otra alternativa es la venta de datos en la deep web, una fórmula que se ha convertido en un lucrativo negocio.

¿Qué se puede hacer para protegerse frente a los intentos de estafas telefónicas? No se debe compartir información personal a través del teléfono y, ante la duda, lo mejor siempre es ponernos en contacto nosotros mismos con la supuesta entidad que nos requiere esa información. También hay otros aspectos que nos deben hacer desconfiar como la premura o la urgencia para que tomemos una decisión, si solicitan información financiera o requieren métodos de pago poco habituales.

La proliferación de las estafas telefónicas es de tal magnitud que ha obligado al Gobierno a actuar. Recientemente, ha anunciado que pondrá en marcha un plan para tratar de combatirlas, que incluirá medidas como la prohibición de efectuar llamadas comerciales desde un móvil y el bloqueo de las llamadas de número nacional pero con un origen internacional.

