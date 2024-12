El discurso de Felipe VI: el Gobierno recibió el texto dos días antes de la grabación y planteó varias observaciones

Algo ha cambiado en la Zarzuela este 2024. Felipe VI cumplió en junio una década en el trono y, ya sea por ese periodo de tiempo o porque está consiguiendo librarse de la pesada sombra de su padre, Juan Carlos I, estos últimos meses ha buscado un protagonismo que no había querido tener hasta ahora como jefe del Estado. Ese nuevo rol está provocando algunos recelos en el Gobierno. En especial han molestado sus cinco visitas a la Comunidad Valenciana tras la dana, un número excesivo a ojos de algunos asesores de Pedro Sánchez.

El mensaje de Navidad del Rey de esta semana también ha llamado la atención por varias razones: por pedir a los políticos que bajen el "ruido" y busquen "consensos" y también por dejar fuera del guión asuntos como la violencia machista o la guerra en Gaza. La gestación del discurso de Nochebuena, en todo caso, no es igual que la del resto de alocuciones. Veamos.

Para elaborar la inmensa mayoría de discursos que el Rey pronuncia a lo largo del año, la Zarzuela pide primero ideas o planteamientos a los ministerios del Ejecutivo afectados (por ejemplo, Cultura, Exteriores, Sanidad…) o a los organizadores de los actos (un colegio profesional, una oenegé) y después los asesores del jefe del Estado trabajan con esos textos en la Zarzuela.

Sin embargo, el discurso de Navidad --como los de los Premios Princesa de Asturias y Princesa de Girona-- es de los pocos que nace en la Zarzuela y se remata en la Zarzuela. No se solicitan ideas o “papeles” a los departamentos afectados o a la Presidencia del Gobierno para ver qué temas tratar. Es un texto cuyo primer borrador ya se hace en la jefatura del Estado y, cuando se tiene redactado, se envía al Ejecutivo por deferencia y porque la Constitución establece que todos los actos del Rey son “refrendados” por el presidente o los ministros. Además, las sugerencias que suele hacer el Gobierno de turno se estudian y muchas se añaden aunque no todas, porque no deja de ser el discurso más personal de todo el año.

El Gobierno de Pedro Sánchez recibió el texto del discurso por mail el miércoles 18 de diciembre, dos días antes de su grabación, el viernes 20 en el Palacio Real. Suele ser el margen habitual. Solo en ocasiones especiales se facilita en mano, como en octubre de 2017. El día 3, 48 horas después del referéndum independentista, Felipe VI le mostró al entonces presidente, Mariano Rajoy (PP), la intervención que quería grabar. Rajoy le había hecho llegar a través de intermediarios que no le parecía una buena idea que tomara la palabra porque creía que trasladaba una imagen de debilidad del Gobierno, pero cara a cara no le dijo nada al Rey y este siguió adelante.

Aquel ha sido por ahora el discurso más potente de su reinado. Estaba de jefe de la Casa del Rey Jaime Alfonsín, el hombre que acompañó a Felipe como Príncipe de Asturias y en su primera década de Rey (dejó el cargo el pasado febrero). También de la mano de Alfonsín se redactó la intervención de la entronización con la que el nuevo Monarca se comprometió a tener “una conducta íntegra, honesta y transparente”.

El discurso de Navidad de este año ha sido el primero con Camilo Villarino como jefe de la Casa del Rey. El sucesor de Alfonsín es diplomático y ha sido jefe de gabinete de políticos del PSOE y del PP. Está muy acostumbrado al rifirrafe partidista y a medir cada palabra, para intentar no herir susceptibilidades.

El Ejecutivo recibió el texto el día 18, pero no fue hasta el viernes 20, poco antes de que se grabara a las cinco de la tarde, cuando comunicó sus observaciones. La tardanza dificultó la introducción de las sugerencias en una intervención que ya iba larga. Al final duró 15 minutos y suele llegar hasta los 13. Según fuentes conocedoras de las gestiones, la Moncloa, más que criticar lo escrito, señaló qué echaba de menos. Citó varias cosas. La primera, que no se subrayara más la fortaleza de la economía: el PIB de España avanza un 3,4% frente al 1,7% de la media de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La Zarzuela no entró en cifras y añadió una frase corta con referencia al “crecimiento", "empleo" y "exportaciones”.

El Gobierno también consideraba que se tenía que destacar el peso en la Unión Europea por el nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta. Este hecho quedó reflejado en la idea de que los españoles tienen “un enorme potencial” que debe infundir “esperanza tanto en el plano nacional como en la escena internacional”. En su lista de elementos que echaba en falta, la Moncloa mencionó el cambio climático, concepto que acabó saliendo de pasada.

Los dos párrafos sobre inmigración no gustaban al Gobierno, por considerar la visión demasiado negativa. El resultado tampoco complació del todo, aunque la queja se ha evitado ante los micrófonos: Felipe VI afirmó que las migraciones pueden derivar, “sin la gestión adecuada, en tensiones que erosionen la cohesión social”.

Al final, ambas instituciones ejecutaron el tira y afloja habitual ante un discurso que, para bien o para mal, es el que mejor refleja lo que piensa el jefe del Estado.

