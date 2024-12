La oposición carga contra el discurso de Illa por su falta de contenido: "Su proyecto es adormecer Catalunya"

Salvador Illa debutó este jueves con su primer discurso navideño como presidente de la Generalitat y el resultado ha decepcionado a la oposición. Si hay un nexo común entre las reacciones de los partidos a la intervención es que le afean a Illa la falta de propuestas concretas. "Para no decir nada, no es necesario hacer un discurso", ha dicho el líder de Junts en el Parlament, Albert Batet.

El president de la Generalitat compareció desde la galería Gótica de la sede del Govern y citó hasta ocho veces la palabra "fraternidad", especialmente entre territorios. Sin embargo, no utilizó el discurso para formular grandes anuncios o propuestas. Esto ha disgustado a la oposición. Batet echó en falta que mostrara sensibilidad al "sufrimiento de tantas personas" como por ejemplo los "exiliados". "Vuelve a demostrar que su proyecto es adormecer a Catalunya, sin ninguna ambición ni liderazgo de país", ha expuesto en la red social 'X'.

El discurso tampoco convenció a los Comuns, que lamentan que no abordara problemáticas como la del acceso a la vivienda o la emergencia climática. "En 2025, Catalunya debe liderar la respuesta a los grandes retos que tenemos como país, no esquivar los problemas", ha expuesto la líder parlamentaria del partido, Jéssica Albiach. Los Comuns han hecho de la vivienda uno de los temas capitales del mandato y les disgusta que el president no lo tratara con profundidad.

El PP ha expresado su crítica a través de la ironía. Su líder en Catalunya, Alejandro Fernández, ha calificado de "empalagoso" el discurso del president. "Una cosa es apelar a la concordia (a favor) y otra es digerir mantecado mezclado con miel y merengue, que es lo que nos ofreció ayer Salvador Illa", ha afirmado. A Vox no le gustó la apelación a la fraternidad porque considera que, en boca de Illa, es el "fomento de la multiculturalidad y tolerancia con el islamismo que atacan nuestra identidad".

ERC, en silencio

Quien no ha reaccionado al discurso del president ha sido ERC, socio clave del Govern si Illa quiere aprobar los presupuestos. Los republicanos salen de un convulso congreso y han estado más pendientes de cómo se reconstruyen para remontar el vuelo que de lo que hace el president de la Generalitat. Eso sí, le han exigido que cumpla con los pactos que tienen pendientes, como la nueva financiación, el traspaso Rodalies o la quita de la deuda del FLA. De estos asuntos tampoco habló Illa en su discurso.