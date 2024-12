El PSC da margen a ERC para que se "estabilice" antes de negociar los presupuestos

El PSC está dispuesto a conceder un margen de tiempo para que la nueva dirección de ERC, encabezada por Oriol Junqueras, "se estabilice" al frente de su partido, antes de negociar los presupuestos de la Generalitat para 2025. Así lo ha señalado, en una entrevista con EFE, la viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, después de que el pasado día 14 la candidatura liderada por Junqueras se alzara con la victoria en las elecciones internas de ERC, con el 52 % de los votos de la militancia, tras una dura pugna con los sectores del partido republicano que le pedían que diera un paso al lado.

Moret, que en noviembre consiguió aprobar las cuentas de la Diputación de Barcelona -de la que es presidenta- con el apoyo de varias fuerzas políticas, incluida ERC, ha mostrado su "respeto" por los procesos internos de los republicanos y ha evitado presionarlos para que negocien ya los próximos presupuestos de la Generalitat. De hecho, Junqueras advirtió recientemente al PSC de que no negociará el apoyo de ERC a los presupuestos del Govern de Salvador Illa mientras no se cumplan los compromisos adquiridos en acuerdos anteriores.

Sin fecha límite para negociar los presupuestos

Consciente de que ERC no despejará su horizonte estratégico hasta que apruebe sus ponencias congresuales en marzo, Moret no ha querido marcar un límite temporal para la negociación presupuestaria. "No nos ponemos fechas límite", ha asegurado la portavoz de los socialistas, que ha reconocido que "los escenarios son complejos": "No lo podemos negar, pero continuamos trabajando y no renunciamos de entrada a poder contar con unos presupuestos para 2025". Los canales de comunicación con ERC, ha remarcado, siguen plenamente abiertos: "No estamos hablando de calendarios, sino de tener espacios estables de negociación, posibilistas, que finalmente puedan concretarse en la aprobación de los presupuestos".

Los socialistas, por lo tanto, se adaptarán a la realidad congresual de los republicanos: "Desde el respeto, esperamos que la nueva dirección de ERC se posicione, se estabilice y podamos mantener y reforzar los espacios de diálogo, de negociación y de contacto que hemos tenido de forma permanente", ha insistido. "Seremos respetuosos y estaremos a la expectativa de cómo se va configurando todo este proceso", ha añadido la portavoz del PSC.

Moret ha destacado que Esquerra Republicana "es una fuerza política determinante en el país", por lo que, de la nueva dirección que capitanea Junqueras, espera que en la negociación de los presupuestos "priorice los intereses del país por encima de los intereses de partido", como hizo con el acuerdo de investidura.

El PSC "se entenderá" con la ERC de Junqueras

Sobre la figura de Junqueras, ha asegurado que el PSC no tiene con él "ningún problema, en absoluto, todo lo contrario", y ha agregado: "Nos hemos entendido con ERC y nos continuaremos entendiendo con quien su militancia haya escogido".

En cuanto a la exigencia de Junqueras de que los socialistas cumplan sus compromisos previos antes de empezar a negociar los nuevos presupuestos, ha subrayado que ya los están "cumpliendo", aunque "hay parte de estos acuerdos que son más complejos, como el nuevo modelo de financiación singular, que requiere de unos tempos determinados y unos cambios estructurales muy importantes". Según Moret, las negociaciones sobre los próximos presupuestos y sobre la nueva financiación "deben ir en paralelo".