Albiach exige a Illa 800 millones de euros para vivienda en los presupuestos de 2025

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha avisado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de que si quiere una legislatura larga tendrá que cumplir con los acuerdos firmados. En una entrevista en la agencia ACN, Albiach ha concretado las exigencias principales: el régimen para sancionar los incumplimientos de la ley que regula los topes al alquiler (al margen de la ley de acompañamiento de presupuestos); destinar unos 800 millones de euros para vivienda en las cuentas del 2025 (y superar los 734 millones recogidos en las cuentas del 2024), y duplicar la tasa turística. Además, aunque haya luz verde a los presupuestos del año que viene, ha dejado claro que los Comuns no se ven entrando en el Govern del PSC.

"No contemplo, hoy por hoy, que el Govern tenga la voluntad de incumplir sus acuerdos con los Comuns". Así se ha expresado Albiach sobre los pactos entre el PSC y su formación, de cara a la negociación presupuestaria. De hecho, está "convencida" de que conseguirán que Illa se avenga a duplicar la tasa turística y a activar el régimen sancionador por los incumplimientos en la ley de vivienda, del mismo modo que ya han "arrastrado" el PSC a mantener las bonificaciones del transporte público: "Si Illa quiere una legislatura larga y con estabilidad, tiene que cumplir los acuerdos", ha aseverado.

Además, la jefa de filas parlamentaria ha reiterado que el Govern tiene que cerrar el apoyo de ERC y los Comuns a los presupuestos antes de registrar formalmente el proyecto al Parlament. Asimismo, ha insistido que "el éxito" de la legislatura depende directamente de la apuesta por la vivienda, y ha reclamado que la partida presupuestaria en este ámbito sea de unos 800 millones de euros en recursos propios de la Generalitat. Las cuentas de 2024 que planteó el entonces president Pere Aragonès contemplaban 734 millones, una cifra que Albiach cree que ahora "se queda muy corta". "Necesitamos continuar creciendo", ha argumentado durante la entrevista.

Crítica a la consellera de Economia

La dirigente de los Comuns también ha apuntado que no visualiza un escenario sin presupuestos nuevos, cinco meses después de haber investido a Illa en el mes de agosto pasado. Aun así, no marca plazos en cuanto al calendario. El grupo parlamentario quiere que las nuevas cuentas se aprueben "cuanto antes mejor", pero priorizarán que sean "buenas" y no unas "cualquiera". En cualquier caso, Albiach ha vuelto a lamentar que la negociación con el equipo de la consellera de Economia, Alícia Romero, "no va al ritmo que haría falta".

También ha vuelto a advertir a Illa de que "la geometría variable no es una opción". Albiach ha opinado, en este sentido, que la única alianza que el PSC se puede plantear es con las fuerzas progresistas de izquierdas: ERC, Comuns y CUP. Preguntada por si su organización se plantearía entrar en el ejecutivo en caso de aprobarse los presupuestos -si esto sirviera para reforzar el espacio progresista-, Albiach ha replicado contundente que "no estamos en esta pantalla". De hecho, su posición es que los Comuns ya han conseguido marcar la agenda política desde la oposición.

A vueltas con el Hard Rock

En cuanto al Hard Rock, Albiach confía que ahora ningún inversor quiera apostar por él después de la modificación en la fiscalidad: "Con la reforma se cierra la puerta al macrocasino". La diputada ha calificado de "oxímoron" que el PSC afirme que se tiene que continuar con la tramitación del plan director urbanístico: "Son palabras al viento". Albiach también considera que en el primer pleno del enero -previsto por los días 28, 29 y 30- se cierre de manera "definitiva" los cambios en los impuestos, aunque Junts quiera "dilatarlo".

La jefa de filas de la formación progresista también ha explicado que tuvo una "buena experiencia" con las negociaciones con Aragonés en el pasado, y espera que PSC, ERC, Comuns y la CUP sean capaces de continuarse entendiendo de ahora en adelante con las cuestiones "centrales" del país.

Contra la ampliación del Prat

Sobre el talante de Illa, Albiach ha advertido al presidente de la Generalitat de que hay que "reaccionar" sobre la emergencia climática, y tomar medidas aunque no gusten a los 'lobbies'. Por ejemplo, ha subrayado que no tiene "ni pies ni cabeza" ampliar el aeropuerto del Prat, y que los efectos de la DANA son una muestra: "El negacionismo mata y retrasar las medidas es un peligro y un riesgo", ha alertado.