Illa no tiene "ninguna urgencia" con los presupuestos y prevé reunirse con Junqueras

Sin prisa pero sin pausa. Esta es la filosofía con la que Salvador Illa pretende negociar los presupuestos de 2025 con ERC y los Comuns. A sabiendas de que tiene entre manos materia inflamable, especialmente por el flanco de los republicanos, el Govern se ha propuesto no presionar con el calendario, por lo que el president ha asegurado que no tiene "ninguna urgencia" para alcanzar un pacto. Eso sí, sin contemplar otro escenario que no sea que ese acuerdo se produzca para que el "cambio de etapa" que preconiza transite con estabilidad. Para ello sí que ha manifestado su voluntad de poderse reunir con Oriol Junqueras cuando ambas partes lo consideren "oportuno". No hay fecha aún para ello, pese a que ya se ha producido un intercambio de mensajes.

Durante el balance antes del cierre de año, Illa ha asegurado en varias ocasiones ser consciente de la minoría con la que gobierna. "Vamos a trabajar con generosidad y con los pies en el suelo. Cuando se tiene minoría hay que sentarse a hablar. Es lo que estamos haciendo", ha afirmado. No obstante, mientras que con los Comuns se ha podido avanzar en la interlocución y llegar ya a algunos acuerdos como en el mantenimiento de la rebaja al transporte, no ha sido así con ERC. La única concreción que ha hecho el president es que se abrirán conversaciones "tan pronto como sea posible" y que en el mes de enero la consellera de Economia, Alícia Romero, presentará el detalle de las cuentas a los agentes sociales.

"No me gusta hacer pronósticos, pero el PSC tendrá la mejor de las actitudes para que haya presupuestos. Pero no depende solo de nosotros", ha zanjado, además de subrayar que quiere mantener una "actitud prudente" y "respetuosa" con sus socios prioritarios. Una manera de dejar claro que andarán con pies de plomo para intentar que la negociación no descarrile en un contexto en el que ERC ya ha advertido de que su grado de exigencia será alto. Sus credenciales para que se produzca un nuevo pacto, ha insistido, será cumplir con lo pactado, en particular con el modelo de financiación singular que debería empezar a concretarse a principios de 2025. "El Govern estará a la altura, espero que todo el mundo también lo esté", ha dicho en lo que era un mensaje velado al partido de Junqueras y de Jéssica Albiach.

De Rodalies a la ampliación de El Prat

Con el nuevo año deberá también materializarse avances en el traspaso de Rodalies. "Mantengo los acuerdos con Aragonès y los hitos temporales", ha dicho sobre este asunto. Está pendiente la puesta en marcha de la nueva empresa mixta que gestionará el servicio de trenes y que se culmine el traspaso de la R1, la del Maresme. En paralelo, no tardará tampoco en llegar las conclusiones de la comisión técnica que estudia la ampliación del aeropuerto de El Prat, proyecto que el Govern mantiene como una de las prioridades en materia de infraestructuras. "Puede generar un amplio acuerdo", ha pronosticado el president pese a que este es un auténtico anatema para los Comuns.

Preguntado sobre el Hard Rock, ha salido del paso respondiendo que el Govern ha cumplido con su parte evitando que haya excepciones fiscales al juego, tal y como acordó con ERC y los Comuns, pero ha esquivado tanto defender como rechazar el proyecto, cuyo plan director urbanístico continúa tramitándose en la Generalitat.