Junqueras ficha a Lluís Mombiela para investigar la polémica de los carteles contra los Maragall

Oriol Junqueras ya tiene el nombre del nuevo responsable de Cumplimiento Normativo de ERC. Según ha podido saber EL PERIÓDICO de fuentes conocedoras, será el abogado Lluís Mombiela, que ya había desarrollado estas mismas funciones en el pasado. Este es un cargo que hasta hace poco pasaba bastante desapercibido dentro de la estructura interna de ERC pero que, tras la polémica por los carteles difamatorios contra los hermanos Maragall que estalló en el seno del partido, ha ganado en importancia y, en ocasiones, ha estado en el ojo del huracán.

Pese a que pueda parecer un juego de palabras en realidad no lo es: Lluís Mombiela sustituirá en el puesto a Xavier Mombiela, que la semana pasada fue despedido por la nueva dirección del partido. No tienen vínculo familiar, aunque no sea un apellido demasiado común. El motivo del despido fue que Junqueras consideraba que no había investigado de forma correcta el asunto de los Maragall y, además, le reprochaba no haber mantenido la confidencialidad de dos investigaciones internas, que aparecieron publicada en los medios de comunicación.

Fuentes republicanas alegan que Lluís Mombiela es la persona indicada para el trabajo porque tiene ya experiencia en estas funciones, tiene "ascendente" entre la militancia y el partido guarda un buen recuerdo de él y de la labor desempeñada. Además, las mismas fuentes esgrimen que en su primera etapa como responsable de Cumplimiento Normativo fue designado para el cargo cuando Junqueras y Marta Rovira aún eran una piña. Es por esto que esperan que su nombramiento no sea interpretado como un motivo más de bronca entre el sector 'junquerista' y el 'rovirista', sino como una designación de alguien "neutral" que hará un papel de "árbitro" y no de parte.

Lluís Mombiela recibirá una herencia complicada. La investigación sobre los carteles contra los Maragall está empezada desde principios del verano, pero está lejos de concluir. Lo único que ha transcendido hasta la fecha es una informe preliminar que se acabó en julio, pero que fue motivo de pugna entre las facciones y que nunca ha llegado a ser definitivo. De hecho, la Comisión de Garantías del partido, que es el órgano que tiene que emitir un veredicto definitivo sobre lo ocurrido, encargó una segunda investigación para ampliar las pesquisas de la primera.

También está por ver cuál será su papel en la nueva investigación sobre los carteles. La cuestión es que Junqueras propuso en su día un cambio de estatutos en ERC por el que el responsable de Cumplimiento Normativo se integre dentro de la Comisión de Garantías, en lugar de funcionar de manera independiente como ahora. Además, Junqueras creará una "comisión de la verdad" para que también indague en el asunto desde otra perspectiva. Todos estos interrogantes se resolverán cuando el partido reforme sus estatutos, algo que hará en los próximos tres meses.

Un despido con polémica

El cese de Xavier Mombiela, que transcendió la semana pasada y se ha hecho efectivo este mismo lunes, acarreó polémica. Él mismo denunció en las redes que habría recibido "amenazas" del entorno de Junqueras y alegó que su despido se debía a la "verdad incómoda" que había denunciado en su informe de los Maragall. En aquel informe, que solo se conoce parcialmente, sostenía que Junqueras sabía que los carteles contra los Maragall eran un ataque de falsa bandera, es decir, que venía de dentro de ERC. Junqueras siempre ha negado que esto fuera cierto.

