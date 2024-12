Junts acusa a Illa de "falsa propaganda" y avisa de que "ha perdido la oportunidad" de verse con Puigdemont

El president Illa no tiene apoyos estables en el Parlament más allá del de su propio partido por lo que, a la hora de hacer balance de su mandato, tampoco podía esperar que la oposición fuera demasiado benevolente con él. Este lunes varios partidos catalanes han salido a valorar la comparecencia de hoy del president y la percepción de todos, con acentos diferentes, ha sido negativa. Si algo les une a todos es que consideran que el Govern se mueve poco y, cuando lo hace, no les gustan las decisiones que toma.

El líder del grupo parlamentario de Junts, Albert Batet, le ha reprochado haber dedicado su intervención a hacer "falsa propaganda". En primer lugar, porque ha considerado que 'vende' una estabilidad que no existe porque Catalunya empezará el año 2025 sin presupuestos y con la incógnita de si los llegará a tener en algún momento. A los posconvergentes les ha parecido preocupante que, además, el president haya dicho que no tiene "urgencia" para aprobar las cuentas.

Pero aún hay una cuestión que molesta más a Junts y es que el president considere que Catalunya, bajo su mando, ha vuelto a la normalidad política tras más de una década de 'procés'. "No nos representa a todos los catalanes porque no reconoce el conflicto político. No hay normalidad mientras haya exilio y haya represión", ha criticado Batet. Por todo, Junts concluye que el Govern ofrece una sensación de "falsa estabilidad" y "falsa normalidad" que no se corresponde con la realidad.

Además, pese a que Illa haya abierto la posibilidad de verse con Puigdemont, Batet ha enfriado esta opción. Su argumento es que ya han pasado demasiados meses desde que el president fue investido en el cargo y que, estas alturas, ya es "tarde". "Ya no insistiremos en este tema. El presidente Illa ha perdido la oportunidad, ha hecho tarde. Es un president pasivo que deja que el tiempo vaya pasando", ha concluido Batet en una comparecencia desde el Parlament.

La lista de agravios que Junts recrimina a Illa es larga e incluye también su política industrial, lingüística, agraria y de vivienda, por citar solo cuatro ejemplos. Esto hace que se descarte por completo como potencial socio del Govern porque ellos se consideran la "alternativa". Batet ha anunciado que presentarán en las próximas semanas su propio plan legislativo para esta legislatura. No ha dado más detalles porque hoy, de lo que se trataba, era de cargar contra el president: "El cambio de etapa de Illa es más España y menos Catalunya. Más región y menos nación".

Más esfuerzo con la vivienda

Tampoco los Comuns han hecho un balance mejor, aunque ellos sí son un socio potencial de Illa para los presupuestos. Su portavoz en el Parlament, David Cid, ha afeado al president fiar su presidencia a varios "anuncios" que, por ahora, su partido cree que no está llevando a la práctica. "Los anuncios no pagan el alquiler ni la hipoteca de los catalanes. Su primera prioridad debería ser dar respuesta al acceso a la vivienda que es el primer problema", ha argumentado.

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, este lunes. / Gerard Artigas / Acn

La crítica de los Comuns es que el Govern no está poniendo el mismo esfuerzo con la vivienda al que sí está poniendo para lograr que Catalunya disponga de una nueva financiación autonómica. "Esta exigencia también debe trasladarla al Gobierno del Estado sobre todo ante una ministra de vivienda (Isabel Rodríguez) que ha dimitido de sus funciones", ha concluido. Cid también ha dedicado unas palabras a marcar distancias con Junts pese a que los dos partidos sean críticos con Illa: "Pedimos a Junts que deje de hacer de monaguillo del PP y Vox. No hay futuro de la mano de los que quieren incendiar Catalunya".