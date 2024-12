Los críticos de ERC se preparan para reactivar la batalla contra Junqueras después de Navidad

La primera fase del congreso de ERC acabó hace una semana con la reelección de Oriol Junqueras como presidente del partido, pero que nadie piense que la lucha interna que desde hace meses se libra dentro de la organización acabó ese día. Es justo lo contrario. Las tres candidaturas que han competido contra Junqueras por el poder y que salieron derrotadas han regresado a sus cuarteles, pero no para rendirse, sino para reponer fuerzas y volver a plantar cara después de las vacaciones de Navidad. Las tres hacen la misma lectura de lo ocurrido: con la victoria de Junqueras perdieron una batalla, pero no la guerra.

La candidatura que estuvo más cerca de disputarle la victoria a Junqueras fue la Nova Esquerra Nacional de Xavier Godàs, que cayó con el 42,2% de los votos, a 10 puntos de su rival (52,2%). La misma noche de las votaciones el propio Godàs dejó claro que, pese a la derrota, seguirían confrontando con Junqueras cuando lo consideren oportuno. "Hoy nada acaba, todo empieza", dijo. Transcurridos siete días de la votación, esa voluntad de seguir plantando cara se ha solidificado. "Nos hemos dado un periodo de reflexión, pero la voluntad es de permanencia. No marcharemos", explica a EL PERIÓDICO una voz autorizada de esa candidatura. La idea es hacerse "escuchar" en "todos los ámbitos" del partido. "Con voluntad de entendimiento, pero hasta el final", sentencia la misma voz.

Tres campos de batalla

¿Cómo pueden los críticos influir en el partido pese a la derrota del domingo? Hay como mínimo tres campos de batalla para explorar. El primero y más claro es que en los próximos días se constituirá el consejo nacional de ERC, el órgano deliberativo que ejerce de 'parlamento' de la formación, y allí los críticos podrán ejercer su voz. No tendrán mayoría, pero sí eco. Pero, donde realmente podrán incidir en el futuro inmediato del partido es en la siguiente fase del congreso, que empezará en breve. Esta segunda fase es la que ERC debe redactar una nueva hoja de ruta política para los próximos años y también sus nuevos estatutos, para después someterlos a votación de entre los militantes.

Aquí Nova Esquerra Nacional luchará para que se oigan sus ideas. Por ejemplo, que ERC se aleje de su estrategia actual de partido 'atrapalotodo' de amplio espectro para centrarse en cultivar el perfil ideológico de la "izquierda nacional", que es el del soberanismo progresista. También buscarán una reforma de los estatutos para que el presidente y la secretaria general no puedan aspirar a cargos institucionales. Eso choca frontalmente con la idea de Junqueras, que aspira algún día a ser president, y Elisenda Alamany, que aspira a la alcaldía de Barcelona.

Finalmente, hay un tercer campo en el que los críticos pueden disputar el poder a Junqueras. Una vez se ha sometido a votación el liderazgo y la ejecutiva del partido a nivel catalán, en los próximos meses también se abrirá el proceso de renovación de las agrupaciones regionales de la formación. Nova Esquerra Nacional tiene previsto presentarse allí donde considere. "Evidentemente. Defenderemos posiciones e intentaremos convencer a tanta gente como sea posible", explican desde el movimiento.

Otros sectores críticos

La de Xavier Godàs no es la única candidatura que le disputó a Junqueras el liderazgo del partido. También estuvieron presentes Foc Nou y Recuperem ERC. Su posición es exactamente la misma: que la derrota del domingo pasado no es un motivo para desistir y diluirse. "Nos tomaremos unas merecidas fiestas navideñas, pero el congreso de ERC no se ha acabado", explica una voz autorizada de Foc Nou. A la vuelta de las vacaciones celebrarán una asamblea para decidir el rumbo del movimiento. Pero una cosa está clara, intentarán influir también en la nueva hoja de ruta del partido para volver a poner la independencia en el centro de las aspiraciones de ERC. De hecho, ya han pedido a todos sus miembros que nadie tenga la tentación de darse de baja de la organización tras la derrota: "ERC está más viva que nunca. Les decimos a todos 'quedaros aquí que esto solo acaba de empezar'".

Helena Solà valorando la noche electoral de ERC. / Jordi Cotrina

La última candidatura en discordia, Recuperem ERC, no logró pasar el corte de los avales y no llegó a disputarle el liderazgo de Junqueras. Sin embargo, fuentes de este movimiento reivindican que, si de lo que se trata es de ser plantar cara a la dirección, ellos son quienes tienen mayor pedigrí. Llevan cinco años siendo corriente crítica del partido (Col·lectiu Primer d'Octubre) y así seguirán. "No hemos ganado el congreso, pero estamos mejor que antes", sostienen. Entre las batallas que disputarán también está la de luchar por un cambio de estatutos que impida al president del partido ser candidato a la Generalitat.

Reunión clave

Este lunes Junqueras reunirá a su ejecutiva para empezar a tomar las primeras decisiones de calado de su quinto mandato al frente del partido. Por ejemplo, activará los trabajos para empezar a redactar la nueva hoja de ruta de la formación. Lo hará aliviado porque ERC no están en riesgo de escisión, pero también vigilante porque sus opositores le siguen teniendo ganas. En esta nueva batalla él también tendrá sus cartas a favor, como por ejemplo, que ya controla el aparato del partido.

