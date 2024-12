Albert Dalmau: "Gestionar es lo más revolucionario que puede hacer un Govern"

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau (Barcelona, 1990), está decidido a simplificar la administración para reducir la carga burocrática y agilizar los procesos para responder a las urgencias de Catalunya, como el acceso a una vivienda digna. Se sacude las críticas de los partidos que tachan al ejecutivo de "gestoría" y defiende que "sustituir la confrontación por la colaboración da resultados".

El Govern negocia con los Comuns el régimen sancionador para quien incumpla los topes del alquiler. ¿Cómo serán las sanciones?

La vivienda es el principal fenómeno de desigualdad. No es admisible que una familia trabajadora o la gente joven, con el sueldo que se percibe, no pueda pagarse una vivienda. Si esto no funciona, fallaremos como país. Nuestro objetivo es el aumento de la producción de vivienda pública y el control de los precios del alquiler, que sirve para reducir precios. Pero observamos un desplazamiento de la oferta que el régimen sancionador quiere atacar. Hay que recordar que las viviendas son para vivir. Estamos viendo cómo serán estas cuantías y el grupo de inspectores que se necesitan para velar y que la normativa se cumpla. Nuestro objetivo es también dar las garantías de seguridad suficiente para que los propietarios de una vivienda la puedan poner en el mercado de alquiler con condiciones.

Esto deberá ir sincronizado con la regulación del alquiler de temporada para evitar disfunciones.

Sí, se perdió una oportunidad importante en el Congreso cuando Junts no lo apoyó, pero se está trabajando con el Gobierno para que esta regulación se haga cuanto antes.

¿En qué punto está el traspaso de Rodalies? La empresa mixta debería estar prácticamente diseñada.

Esperamos poder convocar en el primer trimestre la comisión de traspasos para hacer efectivo el acuerdo en esta materia y garantizar la calidad del sistema ferroviario, y trabajamos en un 'pla Endreça' para la dignificación de los trenes, las estaciones y su seguridad.

¿Y la comisión sobre la ampliación del aeropuerto de Barcelona?

Hay un compromiso de este Govern en aumentar la conectividad internacional del aeropuerto de Barcelona. Queremos que Catalunya sea un país conectado. Para atraer inversiones y congresos, necesitamos volar más lejos, hacia donde hay los centros de poder de decisión económica. Queremos volar por el mundo sin necesidad de pasar por Madrid o Ámsterdam. Queremos volar al mundo desde Barcelona. Y esto tiene que ser compatible y posible con las máximas exigencias ambientales. Esperamos recibir las conclusiones de la comisión en los primeros meses del año.

Los Mossos tendrás más competencias en puertos y aeropuertos, y se está negociando el traspaso de las competencias en inmigración. ¿Será suficiente alcanzar los 25.000 agentes que se propone tener el Govern?

Necesitamos llegar a la cifra de 25.000 agentes para poder asumir más competencias, que no quiere decir excluir la coordinación y cooperación con los otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que hacen su trabajo también en Catalunya. En la gestión de las emergencias no cabe otro concepto que la colaboración. En materia de multirreincidencia, también se han ampliado los juzgados, hasta cinco más, y lo cual demuestra que sustituir la confrontación por la colaboración y la cooperación da resultados. Nos fijamos el horizonte de 50 juzgados nuevos y estamos ya hablando de ello con el Gobierno y el CGPJ.

Usted lidera el plan de simplificación administrativa. ¿Se dan las condiciones para que la Generalitat dé el salto?

La administración hay que reformarla y mejorarla para evitar su colapso. Tenemos unos excelentes servidores públicos, pero Catalunya tiene un problema con su gobernanza en los servicios públicos. Hay que simplificar normativa y reducir burocracia, ya veremos si por decreto o con una ley ómnibus. Actuamos con una mirada larga con el grupo de expertos y con actuaciones a corto plazo, como la puesta en marcha un programa de 2.000 prácticas profesionales para captar talento joven en el sector público. Se hace una crítica a este Govern que a mí me apasiona, que es bastante descriptivo de lo que le pasaba a este país, que es hablar de la gestión como un insulto hablando de la 'gestoría'. Para mí no hay cosa mejor que decirle a un gobierno. Cuando lo dicen, me pregunto: ¿A qué se dedicaban los gobiernos anteriores? Lo mejor que tiene un país y su gobierno es gestionar, es lo más revolucionario. En este país se ha hablado más de los problemas de los políticos que de los problemas de la gente. Y yo quiero reivindicar la política.

