Albert Dalmau: "La insolidaridad fiscal de Madrid se ha convertido en un problema para otras comunidades"

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau (Barcelona, 1990), está al frente de la sala de máquinas del Govern de Salvador Illa y ha liderado el trazado del plan de gobierno. "Mi reto es tener toda Catalunya en la cabeza", admite, y confía en que esta sea la legislatura de la nueva financiación catalana.

Trabajo, techo, seguridad y servicios públicos. Estas son las líneas maestras del plan de Govern. ¿Cómo ha sido el proceso para llegar a estos cuatro objetivos?

Partíamos de un objetivo que es ambicioso: creemos que Catalunya está en condiciones de salir a recuperar el liderazgo que en algún momento ha perdido. El país lo tiene todo para que le vaya bien. En esta nueva etapa había que fijar unas nuevas prioridades muy centradas en los problemas de la gente: liderazgo económico, vocación de la prosperidad compartida, vivienda, seguridad y servicios públicos. Nuestra ambición es que esto sea una hoja de ruta para una década de transformaciones en Catalunya y se requiere una mirada larga que hace tiempo que no tenemos.

¿Cuáles son las prioridades?

Somos un Govern previsible, explicamos donde vamos y la gente sabe donde estamos. En seguridad: un incremento de la plantilla de los Mossos d'Esquadra para llegar a 25.000 efectivos y reforzar la seguridad ciudadana en los barrios y la planta judicial, que es una obligación por parte de un gobierno de izquierdas. En vivienda, que hoy es la principal preocupación de la ciudadanía: hasta 50.000 nuevas viviendas protegidas en seis años y, en la ley de acompañamiento de los presupuestos, habrá medidas para la agilización administrativa. No puede ser que tardemos 100 meses en construir vivienda pública, es inadmisible.

Para ejecutar estas medidas, ¿qué peso tiene la necesidad de unos presupuestos?

Es una herramienta esencial. El país pide mirada larga y estabilidad. Tenemos unos acuerdos de investidura muy ambiciosos, muy potentes, muy exigentes; y un presupuesto es una herramienta fundamental para sacar adelante estos acuerdos. Requiere un trabajo dialogado con los grupos, estamos en esta fase, y habrá una responsabilidad compartida para encontrar un camino común.

Del 0 al 10, ¿qué posibilidades hay de que Catalunya tenga presupuestos en 2025?

Del 0 al 10 de necesidad, 10. Sobre las posibilidades, tengo confianza en los grupos.

ERC exige el cumplimiento de los acuerdos previos antes de negociar. ¿El Govern ha cumplido?

En los primeros 100 días hemos llevado al Parlament el Esatut de Municipis Rurals, la ley del amianto, la ley de memoria democrática y el Pacte Nacional de Salut Mental. Estamos aquí para cumplir y esta es una muestra del grado de nuestro compromiso.

El nuevo modelo de financiación es la clave de la legislatura. ¿Se multiplicarán los recursos de la Agència Tributària y en 2026 Catalunya estará en disposición de recaudar el IRPF?

Esta legislatura seguramente será la legislatura de la financiación singular y de los servicios públicos. Hemos pactado una financiación singular porque es la financiación de nuestra sanidad y educación. El grupo de expertos está analizando las concreciones del acuerdo y se están produciendo varias reuniones con el Gobierno para avanzar en el despliegue del pacto. En el primer trimestre de 2025 habrá comisiones bilaterales y se abordará. En materia tributaria, hay la necesidad de multiplicar los efectivos de la Agència Tributària para poder dotarnos de las herramientas necesarias para recaudar los impuestos, esto se empezará a ver a principios de 2025, porque ahora estamos en un diálogo con la agencia tributaria española sobre cuál es la mejor modalidad para hacerlo.

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en su despacho. / MANU MITRU

Catalunya mantiene su peso en el PIB, pero Madrid gana distancia. ¿Cómo se recupera el liderazgo económico?

El punto de partida no es el deseable. Ha sido una última década de mucha inestabilidad y tenemos que abrir una de máxima ambición y máxima estabilidad para recuperar el liderazgo que Catalunya perdió. Hay que poner Catalunya a toda máquina. Hay que hacer inversiones y ganar más resiliencia en energía y agua. No podemos tener un país pendiente de si llueve, hace falta más energía verde con planificación de fotovoltaica y eólica, hacen falta nuevas infraestructuras ferroviarias y más proyectos de competitividad económica, desde la ampliación de Fira hasta la innovación en semiconductores para liderar esta industria en el sur de Europa.

Su Govern dice que Catalunya no tiene una buena financiación de los servicios públicos y que por eso necesita una fiscalidad elevada, que le hace perder competitividad respecto a Madrid. ¿Es posible impulsar este crecimiento económico sin mejorar el sistema de financiación?

Sí, tiene que ver con la financiación porque los servicios públicos son esenciales también para que la economía funcione, pero también para la prosperidad compartida. No sirve de nada generar riqueza, si no se crean condiciones de vida digna para los ciudadanos. Creo que algún día nos daremos cuenta de que el modelo de insolidaridad fiscal de la Comunidad de Madrid se ha convertido en un problema para otras comunidades. Catalunya tiene que encontrar su modelo y esto se verá reflejado en los presupuestos, que tendrán la máxima capacidad de inversión porque inversión quiere decir capitalizar el país en aquellas materias donde hace años que no estamos prestando suficiente atención.

¿Hasta qué punto las medidas de su Govern dependen de que Pedro Sánchez continúe en Moncloa?

A Catalunya le va bien con Sánchez. Se ha visto en la normalización política e institucional que se ha producido, con la aprobación de la amnistía y con los compromisos que hay por parte del Gobierno con la recuperación del liderazgo económico de Catalunya. ¿Cuál es la alternativa? ¿PP y Vox? La pregunta se responde sola, especialmente cuando veo a algún grupo de la oposición fantasear con esta situación.

¿Qué nivel de credibilidad le da a la posibilidad de que Junts alíe con el PP para dejar caer al Gobierno?

Junts, que es un partido importante en Catalunya y que seguro que tiene cosas que aportar al futuro del país, tiene que decidir dónde quiere estar, si quiere ser un partido de centralidad que juega a tejer puentes para sacar adelante el país o si cree que su alternativa es apoyar cualquier aventura con PP y Vox. Les he visto votando juntos en el Congreso, pero no me imagino un escenario diferente.

Carles Puigdemont exige a Sánchez y a Illa una "amnistía política". ¿El presidente irá a Bélgica a reunirse con él?

No me toca a mí pronunciarme sobre la agenda del president. Nosotros desearíamos que esta Navidad todo el mundo la pudiera pasar en Catalunya.

¿Y se ha reunido ya con Oriol Junqueras?

Se han intercambiado mensajes con el president. Es normal que se mantenga diálogo fluido para el seguimiento de los acuerdos.

Con Elisenda Alamany como secretaria general de ERC, ¿cree que se cerrará el pacto para entrar en el gobierno de Barcelona?

No mezclamos carpetas. Eso le atañe a ERC y al alcalde de Barcelona. ERC es un partido importante, que ha pactado una serie de acuerdos muy ambiciosos por el país con nosotros, y todos nos hemos tenido de mover de nuestras posiciones y fruto de esto Catalunya tiene hoy un mejor acuerdo.

