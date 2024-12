El 'peix al cove' de Puigdemont: minuto y resultado

Las terapias otoñales a las que han tenido que someterse Junts y ERC tras el golpetazo electoral de mayo han desembocado en la misma conclusión: los encargados de levantar de nuevo los partidos serán los mismos que los han dirigido hasta ahora. Hay un viejo refrán catalán que dice aquello de 'Roda el món i torna al Born' cuando alguien da muchas vueltas a algo para terminar en el mismo punto del que partió. Pues eso. Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, los hacedores del 'procés', tendrán que gestionar lo que CiU llamó la 'travesía del desierto' cuando pasó a la oposición tras ostentar el poder durante 23 años.

No obstante, ambos han sacado notas muy distintas en sus exámenes internos: mientras el posconvergente ganó de calle y sin rivales, al republicano le tocó sudar la camiseta más de lo que esperaba. Los dos habían ido moldeando sus partidos a su imagen y semejanza, con dirigentes fieles y una clara dependencia orgánica de sus directices. Pero si bien Junts podía vender que gracias a Puigdemont salvó los muebles en las urnas, el varapalo de ERC fue tan indisimulable que hacía presagiar que Junqueras se enfrentaría, por primera vez en 13 años, a una contestación interna sólida y organizada. Venció, pero no convenció al 42% de la militancia. Un poso de recelo demasiado grande como para optar por ignorarlo.

Sea como sea, una vez entronizados los dos, de sus estrategias dependen a partir de ahora tres gobernantes socialistas: Pedro Sánchez, Salvador Illa y Jaume Collboni. ERC juega en las tres partidas y por ello lleva tiempo sufriendo las iras de Junts con el reproche de que apuesta por hacer autonomismo. Puigdemont solo juega la partida de Sánchez, pero un año después de empezarla, se ha dado cuenta de que no puede exhibir demasiados triunfos. Y fruto de los nervios, lleva dos semanas desplegando algo que se parece mucho a lo que Jordi Pujol hacía con Felipe González y José María Aznar cuando el 'procés' ni se olía. Llámese pujolismo, llámese autonomismo, llámese 'peix al cove'.

El 'peix al cove' puigdemontista pivota en estos momentos alrededor de cuatro exigencias: la amnistía, la oficialidad del catalán en la UE, el traspaso de las competencias de inmigración y el pago de las inversiones pendientes en Catalunya. La amnistía es la clave de bóveda, pero su aplicación completa ya no depende del Gobierno, sino del Tribunal Constitucional, lo que hace impredecible el plazo de resolución. Por eso el 'expresident' se ha sacado de la manga la reivindicación de la "amnistía política", es decir, que Sánchez e Illa hagan gestos que demuestran su normalización como actor político. Por ejemplo, con sendas reuniones bilaterales. El presidente catalán se ha reunido con todos sus precedesores, salvo con Puigdemont.

El catalán en la UE tampoco está ya en manos de la Moncloa. Junts no deja de reclamarle al ministro de Exteriores gestos que demuestren que el Gobierno hace todo lo posible para convencer a los otros 26 estados de que no frustren la oficialidad, pero esta requiere una unanimidad que se antoja casi imposible. Mientras tanto, se podría regular el uso de la lengua en instituciones como la Eurocámara, pero sin llegar al estatus de idioma oficial. ¿Sería suficiente para Junts?

Según Puigdemont, las negociaciones para que la Generalitat asuma la gestión de la inmigración estaban encarriladas en Suiza y descarrilaron al volver a Madrid. Pero la discrepancia es más profunda. "Necesitamos ser los máximos responsables de toda la cadena de decisiones, desde el control de las fronteras hasta la propuesta de expulsión o de resolución para un permiso de larga duración", demanda el líder de Junts. El Gobierno quiere reservarse la última palabra en la gestión de los permisos (empezando por la concesión del NIE) y la llave de la frontera, pero hacer claudicar a JxCat en este punto será más difícil ahora que Illa ha cortejado a ERC al culminar la negociación que el anterior Govern inició para que los Mossos asuman la seguridad de puertos y aeropuertos.

En cuanto a las inversiones pendientes, paso clave para negociar los presupuestos de Sánchez e Illa, el presidente del Gobierno abrió una posible vía de cumplimiento cuando anunció que en enero impulsará la condonación de parte de las deudas de las autonomías. Catalunya podría disponer de hasta 16.000 millones de euros con esa quita.

La falta de avances en todo lo anterior explica que Puigdemont haya recurrido a su comodín para salir de situaciones límite: la cuestión de confianza. Lo usó con él mismo en 2016 después de que la CUP le tumbase los presupuestos, y logró que los mismos diputados anticapitalistas le salvasen el cargo a cambio de convocar el 1-O. Junts se la exigió a Pere Aragonès en 2022 para precipitar su salida del Govern y poder competir electoralmente sin ataduras. Y ahora le lanza el órdago a Sánchez para poder arrancarle algo de lo que presumir ante su parroquia y ante la parroquia de ERC. Porque esa batalla también continúa y encarecerá el precio de los peajes a Sánchez e Illa.

Los letrados del Congreso han avalado la triquiñuela de Junts, una suerte de moción de censura encubierta que si Sánchez pierde, no le obligaría a dimitir pero evidenciaría que la mayoría del Congreso ya no confía en él. Y si eso pasa, ¿cómo podría seguir negociando los Presupuestos? La idea de otra prórroga de las cuentas ya se deja oír. Pero aún queda mucho hasta que llegue esa hipotética votación. PSOE y Sumar han optado por aplazar la tramitación hasta enero, y si aceptan debatir la iniciativa, todavía tendrán margen para jugar con el calendario hasta que alguna de las carpetas pendientes entre PSOE y Junts dé sus frutos.

Los socialistas siguen convencidos de que, más allá de pequeños coscorrones como el veto al impuesto a las energéticas, sus socios no dejarán caer al Gobierno, al menos mientras no haya unas elecciones a la vista. Y, salvo sorpresas, no habrá comicios que impliquen a Junts y ERC hasta 2027. ¿Demasiado tiempo para aguantar en esta inestable estabilidad? A resiliente nadie le gana a Sánchez. Pero a imprevisible tampoco nadie puede con Puigdemont.

