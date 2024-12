Retrasos en Rodalies Renfe en Castelldefels hoy, en directo: última hora de la incidencia en los trenes de Barcelona

📢#ATENCIÓ!



🔴R11 y RG1: Circulació per via única en ambdós sentits entre Portbou i St. Miquel de Fluvià.



🔴R2, R2 Sud, R2 Nord, R13, R14, R15, R16 i R17: Afectacions que poden superar els 30 minuts per una incidència a les instal·lacions de Castelldefels.