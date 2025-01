Elisenda Alamany asume aún más poder y también ejercerá de portavoz de ERC

Como Oriol Junqueras es de sobra conocido, si un nombre destaca por encima de los demás en el arranque del nuevo mandato de ERC ese es el de Elisenda Alamany. Este lunes el partido ha dado conocer que, aparte de ser la nueva secretaria general de la formación, también ejercerá las funciones de portavoz. Si a esto se le suma que ya lleva unos meses ejerciendo el cargo de líder republicana en el Ayuntamiento de Barcelona, Alamany tendrá todo el poder y todos los focos.

La decisión se tomó el domingo en la primera reunión de la nueva ejecutiva del partido. Así lo ha explicado en una entrevista en TV3 el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, que el sábado revalidó el cargo por quinta vez tras ganar la votación entre los militantes. Obtuvo un 52,2% de los votos por el 42.2% que logró la candidatura rival que lideraba el exalcalde de Vilassar de Dalt Xavier Godàs.

Alamany ha estrenado sus dos nuevos cargos este mismo lunes compareciendo ante los periodistas tras la reunión de la cúpula del partido. Ha defendido la compatibilidad entre ser secretaria general y portavoz, pero ha aclarado que, en las próximas semanas, ERC nombrará a portavoces adjuntos para que también asuman esta labor. La duda que sobrevuela es la convenencia de concentrar tres cargos que merecen tanta dedicación en una sola persona. O cuatro, si se tiene en cuenta que Alamany también es vicepresidenta del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

Ella ha defendido que otros secretarios generales de ERC también fueron diputados en el Parlament -Marta Rovira- o en el Congreso -Joan Ridao- y nadie lo cuestionó. Además, ha pedido que nadie piense que desatenderá las funciones que le han encomendado en la organización. "No tengan ningún tipo de duda que mi misión será recorrer el país para entender qué ha pasado [en el partido]. No faltaré ni un solo día cuando un militante me llame y me pida estar a su lado", ha dicho.

¿Y el grupo parlamentario?

Aclarado que Alamany será la nueva portavoz del partido, persiste la duda sobre qué pasará con la dirección del grupo de ERC en el Parlament. Ahora mismo en la actual dirección parlamentaria hay mayoría de personas que estaban en la candidatura que rivalizó con Junqueras: el presidente del grupo, Josep Maria Jové; la portavoz; Marta Vilalta y la portavoz adjunta, Laura Vilagrà. Vilagrà es la única que está claro que no seguirá porque ella misma ha renunciado por voluntad propia al escaño. El único junquerista en la dirección del grupo es el segundo portavoz adjunto, Jordi Albert.

Junqueras no ha querido dar pistas sobre sus planes y se ha limitado a decir que en sus primeras decisiones buscará "el máximo consenso y la mejor combinación entre continuidad y renovación". "Se tiene que dar continuidad a las cosas buenas y se tiene que renovar lo que no iba bien", ha continuado. Se da por descontado que Junqueras no querrá que continúe Vilalta, persona muy próxima a Marta Rovira y que meses atrás ya relegó en la estructura orgánica del partido. La duda está en la continuidad de Jové, que en el pasado fue persona de máxima confianza de Junqueras. "Hemos trabajado juntos toda la vida", ha recordado. Alamany ha dado a entender que, si hay cambios, no serán inmediatos.

Hablaremos con todos y con un tono extremadamente considerado y amable, pero que nadie confunda amabilidad con debilidad Oriol Junqueras — Presidente de ERC

Junqueras ha revelado que, tras ganar el congreso, contactaron con él muchas personas. Entre los nombres más destacados, el del president de la Generalitat, Salvador Illa, y el del expresident y líder de Junts, Carles Puigdemont. El líder de ERC se ha mostrado partidario de hablar "con todos", pero también ha lanzado esta advertencia: "Hablaremos con todos y con un tono extremadamente considerado y amable, pero que nadie confunda amabilidad con debilidad".

Los críticos

En el arranque de esta nueva ERC no solo hay que mirar a los vencedores del Congreso, sino también a los que lo perdieron. ¿Qué harán los críticos, cómo se organizarán? Godàs ha anunciado que su candidatura, Nova Esquerra Nacional, descarta por completo convertirse en una corriente crítica dentro de la organización. Eso sí, también ha avisado que no renunciará a intentar influir en la agenda del partido: "Somos militantes de ERC con criterio, como todos, y formularemos opiniones políticas cuando convenga".

Discurso de Xavier Godàs tras su derrota en el congreso de ERC. / Jordi Otix

Godàs ha insistido en que no tienen ninguna intención de integrarse en la ejecutiva de Junqueras, ya que consideran que tienen posiciones demasiado antagónicas para que esta integración fluya. Sin embargo, ha asegurado que sí que están dispuestos a "seguir construyendo juntos el partido". ¿Cómo se traducirá esto? Está por ver. En primer lugar, esperarán qué propuestas tienen Junqueras y Alamany.