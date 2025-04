Directo | Aldama aporta en el Supremo capturas de mensaje sobre contratos de obras y asegura que la trama no era sólo cosa de Koldo

López Miras afirma que "no hay motivo para no creer" a Aldama: "Cada revelación se ha confirmado que era verdad"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha asegurado este lunes que "no hay motivo para no creer" las declaraciones judiciales del presunto conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama, ya que "cada revelación" del empresario "se ha confirmado que era verdad". López Miras ha incidido, en declaraciones a los medios tras el Comité Ejecutivo Nacional del PP, en que "cada cosa que ha dicho Víctor de Aldama ha sido desmentida por alguien del PSOE y del Gobierno de España", pero "a los días se ha demostrado que era verdad".