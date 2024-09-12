Ayuso acusa a la izquierda de "madrileñofobia" y advierte de que Madrid "no pagará los privilegios de los independentistas"

Isabel Díaz Ayuso ha hecho del debate del estado de la región lo que se esperaba. Su intervención ha estado salpicada de anuncios de medidas para Madrid, pero antes de mencionar ninguno de ellos ha ido a por Pedro Sánchez mientras ha obviado a su oposición durante dos horas. La política nacional se ha colado en la Asamblea de Madrid, con la financiación autonómica y la singularidad de Catalunya de fondo durante todo su discurso, tanto como la reivindicación permanente de las cuentas del Gobierno regional y su autonomía para seguir gestionándolo a su manera.

En los primeros minutos, el presidente del Gobierno ha sido ya objeto de sus críticas, aunque esta vez la presidenta de la Comunidad de Madrid lo ha vestido de respuesta a ataques previos. Ayuso ha reprochado a Sánchez sus “mentiras” contra Madrid en un "acto oficial del Gobierno, no del PSOE", donde asegura que "pronunció un alegato cruel contra Madrid”. Ayuso marca perfil nacional en cada uno de sus discursos, reiterando que todo lo que ocurre en España es también competencia de Madrid, y hoy ha elevado el nivel de la región al censurar que Sánchez se dedique a lanzar "mentiras contra la comunidad más importante de España”.

"Madrileñofobia"

En ese contexto ha denunciado la "madrileñofobia" de la izquierda, que esta vez también ha reprochado a "la burguesía nacionalista catalana", que se verá beneficiada, ha apuntado, por "la recaudación" de las familias madrileñas. Tras buscar sacar los colores al Gobierno por los nombramientos de "amigos" en las instituciones, algo que en otras ocasiones ha tachado de "colonización" de las mismas y que hoy no solo ha comparado con Venezuela sino con México, que va a cambiar la forma de elección de los jueces, la presidenta ha arremetido contra el Ejecutivo por negar proyectos de gran envergadura a Madrid o utilizar ese rechazo a lo madrileño para "justificar después meterle mano en los bolsillos a todos los ciudadanos que cotizan en la región".

Sin mencionarlo expresamente, la presidenta se ha referido al acuerdo para la singularidad de Catalunya, buscándole la vuelta y mostrando la de Madrid, defendiendo sus políticas fiscales, económicas y, sobre todo, su aportación a la caja común. Madrid no está para pagar "los privilegios de los independentistas", ha clamado desde la tribuna. "No lo vamos a consentir", ha advertido tras avisar de nuevo que "antes se hundirán los independentistas que la Comunidad de Madrid".

Sánchez, un autócrata

Aunque ha apostado por empezar con Sánchez, a quien ha retratado como un autócrata al compararlo con "mandatarios" como Nicolás Maduro que "profesan odio" a las democracias liberales, y por lanzar sus ideas sobre cómo Madrid va a ponerse de frente ante la singularidad de Cataluña, lo cierto es que en este debate del estado de la región Ayuso ha dedicado el grueso de su intervención a la enumeración de las medidas que pretende poner en marcha en los próximos meses en la Comunidad. De 58 páginas de discurso, el 80% aproximadamente los ha dedicado a inundar de anuncios a la cámara autonómica en un intento por evitar las críticas a su falta de gestión. Aunque precisamente a esto se ha referido la oposición antes de que comenzara el debate, pidiendo a la presidenta que no "recicle anuncios" ya realizados previamente.

"Todas y cada una de las medidas que vamos a anunciar esta mañana son sufragadas con los impuestos de los madrileños", ha querido dejar claro la dirigente madrileña en un contexto en el que se ha puesto en duda su política de rebajas fiscales y reiterando que a pesar de eso es la región que "más aporta" a la caja común de los españoles.

Noticias relacionadas

Antes de dedicar más de una hora a las propuestas para Madrid, Ayuso ha acusado a Sánchez de llevar a España "a una situación límite que nadie había pedido" y ha reivindicado tiempos pasados: "Hasta que Sánchez llegó al poder, la política era un ejercicio mucho más noble". La presidenta madrileña ha concluido aseverando que ya no "espera nada del Gobierno", algo que lleva diciendo desde que preside en solitario el Gobierno regional, y reiterando un deseo: "Que deje de estorbar y pague lo que le corresponde por cada madrileño".