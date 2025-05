Hablan los jóvenes: "Las promesas del 15-M han quedado en nada"

Los jóvenes ven en su entorno lo mismo que detectan las encuestas. "Los partidos no tienen en cuenta a los jóvenes", dice Maria, estudiante de 22 años. "Me interesa la política, pero no lo institucional. Me siento alejado de los partidos", sostiene Pere, de 23 años. "Se anteponen los intereses partidistas a las necesidades de la gente", afirma Albert, maestro de Primaria de 24 años.

Cuando se les pregunta, los jóvenes confirman en primera persona todas las sospechas que emanan de la baja participación electoral. "Ha habido muchas decepciones seguidas últimamente. Muchas veces, al final, el sistema de democracia representativa sí sirve para trasladar ideas al Congreso, pero en ocasiones de todo eso no surge ninguna respuesta", abunda Albert.

Los tres son de una generación que, por edad, no participó a fondo de la ola de ilusión e implicación política que supuso el 15-M, pero sí era ya en aquel 2011 lo suficientemente consciente para observar con curiosidad el inicio y el desarrollo de aquel movimiento. Y los veinteañeros actuales son también los principales exponentes de la reacción posterior en sentido contrario: el desencanto, la certidumbre de que cambiar las cosas a veces parece imposible.

"El sistema está montado así"

"Como consecuencia del 15-M se rompió un poco el bipartidismo y salieron partidos nuevos que traían nuevas esperanzas y promesas, pero no se han cumplido. No estoy diciendo que sea responsabilidad exclusiva de los partidos; el sistema está montado así", dice Pere.

"En parte el 15-M fue el origen de la gran decepción", abunda por su parte Albert. "Fue un momento de dar la vuelta a todo, de replantear cuestiones, pero todos los cambios que algunas opciones planteaban, como el sistema asambleario, se han ido perdiendo. Las promesas han quedado en nada, y eso ha desmotivado mucho. Y el partido que en principio plasmaba bastantes de esas reivindicaciones, Podemos, ha tocado poder y no se ha visto ningún cambio radical".

El 'procés', otra decepción

Para una parte importante de la juventud catalana, la curiosidad y los anhelos que despertó el 15-M vinieron sucedidos casi inmediatamente por el 'procés' independentista. Muchos de los que ahora están entre los 20 y los 30 años se implicaron primero en las movilizaciones de octubre de 2017, y después en todos los episodios posteriores. Pero, como pasó con las esperanzas que despertó en amplias capas de la sociedad el movimiento de protesta surgido en 2011, las que levantó el soberanismo han quedado también sepultadas.

"La represión desmoviliza y hay un cierto miedo, esa es la realidad", cree Pere, que sin embargo añade: "En los últimos tiempos ha habido un alejamiento de los partidos independentistas, una ruptura de la confianza. Esos partidos hicieron unas promesas que no han cumplido con la voluntad de la gente, que se manifestó en la calle". En las negociaciones actuales para la investidura de Pedro Sánchez, la principal reivindicación de las fuerzas independentistas es la amnistía; los discursos grandilocuentes de 2017 han quedado aparcados.

Lo que es común a toda España –aunque con matices importantes en la magnitud del fenómeno- es que Vox ha calado entre los jóvenes. El país no ha caído por el momento en el flechazo con la extrema derecha que sí que se ha visto en otros sitios: ha pasado en la Europa más desarrollada, como Francia, Italia o Suecia, donde los ultras tienen un peso político muy importante o incluso son opción de gobierno. Por no hablar de la derecha populista norteamericana, que llegó al poder con Donald Trump, o por las opciones reales que todos los sondeos le dan al anarcocapitalista Javier Milei en las elecciones argentinas de la semana que viene.

Vox, fuerte entre los jóvenes

En España, Vox ha caído en el plano global –de 52 escaños en las generales de 2019 a 33 en las de 2023-, pero sí ha logrado que los jóvenes se conviertan en su principal caladero de votos. El baremo poselectoral del CIS subraya la fortaleza del partido en los votantes de entre 18 y 34 años, donde dobla el porcentaje de apoyo que recibe en el resto de franjas de edad.

"Tienen un discurso que propone soluciones muy fáciles. Y algunos tienen mucha labia en las redes sociales", sostiene Maria, estudiante de Medicina. Esa vía, la de TikTok o X –antes Twitter-, la explotan mejor que nadie, creen los jóvenes. "Aprovechan los canales nuevos y divulgan su mensaje de manera que otros partidos no han hecho hasta ahora", piensa Pere. Y Albert añade: "Saben muy bien cómo llegar a los jóvenes. En su momento lo hizo también Podemos, y no me parecen para nada comparables a nivel político. Y Podemos ha tocado gobierno y hay una cierta decepción entre sus votantes, que los de Vox por ahora no tienen".

¿Qué deberían hacer el resto de partidos si quiere recuperar el favor de los jóvenes? "Políticas que nos tuviesen en cuenta. Facilitar la compaginación de trabajo y estudios, el acceso a alquileres asequibles…", afirma Maria. "Dejarse de parches y no preocuparse tanto por llegar al poder", cree Pere. Porque todos los encuestados ven claramente insuficientes ayudas como el bono cultural o la subvención del Interraíl. "Deben ser valientes y anteponer las necesidades de la población a las suyas como partidos. Por ejemplo, las medidas que se están tomando en vivienda desde un gobierno supuestamente progresista son muy limitadas. Si tomaran medidas más arriesgadas podrían volver a movilizar al electorado joven", concluye Albert.