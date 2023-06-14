Patrimonio suspende las visitas al pazo de Meirás para la entrega de bienes a los Franco

El Pazo de Meirás, en Sada (A Coruña), cierra a partir desde mañana jueves, 15 de junio, para preparar la retirada de los bienes de los Franco que permite la Justicia a partir del día 26.

El juzgado de primera instancia número 1 de A Coruña dictó en abril una diligencia de ordenación en la que fija a las 9:30 horas del 26 de junio la entrega a la familia Franco de los únicos bienes del Pazo de Meirás que la Audiencia Provincial de A Coruña le ha permitido retirar.

Será una entrega que puede continuar durante los siguientes días hábiles y en la que la Administración General del Estado debe tener los bienes localizados e identificados.

Se refiere a aquellos elementos que, dentro de la fase de ejecución de la sentencia de 2020 que declaró el inmueble propiedad del Estado, la Justicia entiende que no están necesariamente incluidos en el conjunto.

En concreto, son los angelotes de bronce de la capilla, una escultura pétrea de una virgen con un niño, una lámpara sobre una pilastra de una escalera y tres apliques de pared metálicos, además de las alfombras pasilleras que ya estaban reconocidas, todos ellos en el interior del pazo.

Por ese motivo, el Ayuntamiento de Sada ha anunciado la suspensión de las visitas, que gestiona por un convenio con el Estado, por indicación de Patrimonio.

El Pazo de Meirás estará cerrado al público a partir de mañana y permanecerá en esta situación previsiblemente hasta la segunda semana de julio, aunque depende de la evolución judicial.

La diligencia judicial de la entrega el día 26 da cumplimiento al fallo que concluyó, por otra parte, que todos los elementos existentes en el exterior del pazo tienen naturaleza de bienes inmuebles por destino, pues subrayan que "el jardín del pazo de Meirás sería un simple jardín" sin esos elementos muebles, "perdiendo su propia idiosincrasia y contenido".

El tribunal destacó en su momento que "no consta que tales bienes se introdujeran en el pazo con posterioridad a la muerte de Francisco Franco", al tiempo que indica que "muchos de ellos estaban en vida de Emilia Pardo Bazán", por lo que esos no podrán ser retirados por la familia Franco.

La Audiencia recalcó que es "impensable un retablo sin imágenes, cuando además está históricamente acreditado que el mismo es del siglo XVII o principios del XVIII, colocado en tiempos de la condesa de Pardo Bazán".

Por otro lado, la Abogacía del Estado mantiene la reclamación, además, de otros 564 bienes en un juzgado de Madrid que están en el inmueble de forma cautelar.

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Estos están agrupados en tres categorías: bienes de patrimonio nacional, bienes del patrimonio documental español y bienes que son del dominio público por si afectación al uso del Pazo de Meirás como residencia oficial del jefe del Estado y, además, forman parte del patrimonio histórico español por su interés histórico y artístico vinculado a la figura de Pardo Bazán.