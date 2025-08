Al rector de la URJC no le consta que Cifuentes defendiera ningún trabajo final de máster

Javier Ramos, rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), ha aflojado aún más la cuerda en la que se sostiene la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, al confirmar a primera hora de esta tarde que en el campus que él gobierna no hay copia de ningún Trabajo de Fin de Máster realizado por la mandataria madrileña, ni rastro burocrático alguno de su entrega o defensa ante un tribunal académico. "No consta el acta en el servicio de posgrado, pese a que su archivo en el mismo sea obligatorio. Tampoco ha sido remitida la memoria del Trabajo Fin de Máster, ni se puede confirmar que la defensa de dicho trabajo haya tenido lugar", ha declarado en una comparecencia ante los medios de comunicación.

Con esas frases, ha resumido las conclusiones a las que hasta ahora estaba llegando la comisión de investigación montada en la universidad sobre las irregularidades que habrían rodeado al máster en Derecho Público Autonómico en el que se matriculó Cifuentes. Son las mismas conclusiones que ha entregado a las 9:45 de este viernes ante la Fiscalía de Móstoles (Madrid), que ha abierto diligencias penales a raíz de una denuncia presentada por 13 asociaciones estudiantiles.

La universidad decidió este jueves aportar a la Fiscalía las averiguaciones acumuladas hasta el momento después de que la profesora Alicia López de los Mozos, directora de la comisión de evaluación del máster de Derecho Autonómico que supuestamente aprobó Cristina Cifuentes, confesara que ella no evaluó ninguna presentación de trabajo final de máster de la presidenta madrileña ni firmó acta alguna.

"No reconozco el acta"

López de los Mozos formalizó su confesión entregando una declaración escrita en la que lamenta: "Me encuentro involucrada en una polémica en relación con mi supuesta participación en un Tribunal de Fin de Máster (…) con el que no guardo relación alguna, y que me está ocasionando importantísimos perjuicios físicos, psíquicos, personales, familiares y profesionales". En el mismo papel, difundido por el rector, confirma: "No reconozco el contenido del acta que se ha hecho público en los medios de comunicación, ni tampoco la firma que aparece en la misma".

El viernes por la mañana, en declaraciones a 'Onda Cero' que posteriormente ha matizado, el director del máster, el catedrático de Derecho Constitucional Enrique Álvarez Conde, admitió que el acta que ha presentado Cristina Cifuentes es "una reconstrucción" que acordó con las tres profesoras que formaban el tribunal evaluador después de que, el pasado 21 de marzo, el rector Ramos le pidiera documentación con la que avalar Cifuentes.

En la asamblea de Madrid, Cristina Cifuentes arguyó el jueves que, si ella había mostrado públicamente el acta, es porque se la había remitido el rectorado de la URJC y señaló posibles culpas de la universidad.

Álvarez Conde relató que solo habló con Cifuentes una sola vez, y que corrigió su Trabajo de Final de Máster después de que se lo hiciera llegar la entonces delegada del Gobierno en Madrid por un método de envío que no ha aclarado.

A los tribunales

Sin admitir preguntas de los periodistas, con un tono severo y solemne y rodeado por los miembros de su equipo de Gobierno, el rector Ramos –que es profesor de ingeniería de Telecomunicaciones- ha querido limpiar su imagen y la de la URJC anunciando que el caso dará más trabajo a los tribunales de justicia, pues Ramos demandará al catedrático de Derecho Constitucional Enrique Álvarez Conde, director del máster de Cristina Cifuentes, si lo precisa para defender su honorabilidad y el buen nombre de la universidad.

Ramos ha negado rotundamente que, como había declarado Álvarez Conde a 'Onda Cero', ordenara la falsificación o "reconstrucción" de ninguna acta de evaluación. "Han aparecido declaraciones del profesor Álvarez Conde que ponen en duda la actuación y honestidad de este rector -ha dicho Ramos-. La afirmación de que yo le obligué a ‘reconstruir un acta’ es rotundamente falsa. Entiendo que intente defenderse, pero revisaré con calma esas declaraciones y me reservo el derecho de iniciar las actuaciones judiciales oportunas".

El rector Ramos ha finalizado su intervención pidiendo disculpas por los errores que haya podido cometer "en actuaciones puntuales" o por "haber pecado por confiar en exceso en personas que no lo merecían". Ramos ha asegurado: "Nunca he actuado de forma ilegal, y no voy a permitir que nadie ensucie mi nombre ni el de la propia universidad".

Fuentes de la URJC expresan a EL PERIÓDICO su confianza en que, tras la intervención pública del rector, se disipe el recelo y la tensión que reina en el claustro de la universidad. De hecho, un grupo de profesores de esta y otras universidades madrileñas se plantean para la próxima semana estudiar movilizaciones de protesta por el daño que sufre el prestigio de la universidad pública. En el equipo de gobierno de la URJC creen que, tras las palabras de Ramos, ya no hay razones para la protesta.

Conclusiones de la CRUE

Durante su comparecencia, Ramos ha anunciado que a partir del lunes los inspectores aportados como investigadores independientes por la Conferencia de Rectores (CRUE) emitirán un informe con su valoración provisional sobre lo sucedido con el máster de Cifuentes.

La CRUE ha corroborado en un comunicado que los dos observadores - el director del servicio de Inspección de la Universidad de Burgos, José Ángel Contreras, y la jefa de Inspección de Servicios de la Universidad de Murcia, Carmen Ruiz- trasladarán a la presidencia de Conferencia su valoración provisional. Lo harán "respetando en todo momento el hecho de que se ha dado trasladado de los hechos a la Fiscalía de Móstoles al haberse encontrado posibles indicios de delito en los mismos ", concluye el comunicado.