La Guardia Civil incautó 5 teléfonos móviles a Jové, el autor de la 'agenda del procés', y dos Moleskine

Ha pedido al CESICAT las claves de los correos de once investigados

La Guardia Civil intervino 5 teléfonos móviles y dos libretas Moleskine en los registros que practicó en la casa del secretario general de la vicepresidencia de la Generalitat, Josep María Jové, conocido también por ser el autor de la llamada 'agenda del procés', recogida en una de las Moleskine.

No obstante, no es el único de los detenidos en la operación Anubis, el pasado 20 de septiembre, que manejaba varios terminales.

Según la relación de efectos que realizaron los agentes, en los registros practicados en los domicilios de Josep María Jové Lladó le fueron intervenidos los siguientes móviles: Apple Iphone 6S, A1688; Huawei P 10 Lite-WAS-LX1A; Vodafone Smart N8; Apple Iphone 5 SE, A1723 y Meizu M461.

Junto a estos efectos, la Guardia Civil se incautó de dos agendas con la inscripción Moleskine. Ambas de color negro y una de ellas de tamaño mediano, según se recoge en el informe remitido al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la creación de estructuras de Estado por parte de la Generalitat catalana así como la organización del referéndum ilegal de independencia que se realizó el pasado 1 de octubre.

La Guardia Civil ya aportó al Juzgado un informe sobre una de estas Moleskine, cuyo contenido va desde el 12 de febrero de 2015 hasta noviembre de 2016, pero en el citado documento, la Benemérita adelanta que hará otro informe más exhaustivo de toda la documentación incautada en los registros del 20 de septiembre.

Entre los efectos incautados entonces a Jové también hay tres pendrive, dos ordenadores un cuaderno con la anotación en letras rojas "junta de Govern, de 27-4-42017", el documento Enfocats, un cuaderno con portada blanca en la que consta "Universidad de Barcelona" y otro documento de 79 fólios.

CELLEBRITE LOGRÓ UN SISTEMA PARA DESBLOQUEAR EL MÓVIL DESDE MUNICH

De los 5 teléfonos, uno de ellos se encontraba bloqueado por código de usuario en el momento de la inacutación y su propietario, Josep María Jové, la mano derecha de Oriol Junqueras en la Consejería de Economía, se negó a facilitarlo.

Esto obligó a los agentes a trasladar el aparato, con orden judicial, a la empresa Cellebrite, con sede en Munich (Alemania), para que sus técnicos procedieran al desbloqueo y extracción de la información, dado ninguna de las herramientas existentes en el mercado o el uso de técnicas forenses de las que disponía el laboratorio de la Benemérita pudieron lograrlo.

Un agente y un informátivo de la Guardia Civil llevaron el dispositivo a Alemania el pasado 18 de octubre, pero resultó imposible desbloquearlo, por lo que los agentes trajeron de vuelta a España el móvil de Jové. Pero diez días después, el 28 de octubre, Cellebrite comunicó la disponibilidad de una forma de "ataque" al bloqueo del teléfono y sin necesidad de trasladarlo de nuevo a sus oficinas de Munich. El juez autorizó entonces el debloqueo con la técnica que prevé la empresa alemana y con presencia judicial.

EL JEFE DE RIESGOS DEL CESICAT TAMBIÉN MANEJABA TRES MÓVILES

Pero Jové no es el único que manejaba varios teléfonos móviles, también lo hacían otros detenidos en la 'operación Anubis' que llevó a cabo la Benemérita el pasado 20 de septiembre.

El CESICAT junto con el Centro de Tecnologías de la Información (CTTI) formaban parte de lo que se ha denominado el embrión del CNI catalán.

Los agentes también se encontraron aquí con dificultades para leer el contenido de los dispositivos ya que éste utilizaba la aplicación de mensajería Signal. Al realizar el volcado del Samgsun Galaxy S-5 comprobaron que la información transmitida y recibida a través de Signal no se había volcado. Por ello se vieron obligados a trasladar al laboratorio de Madrid el citado terminal con el fin de que lo desprecintara el Área Electrónica del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

También al responsable de la Fundación Puntcat, Josep Masoliver Puig, detenido en la misma operación, le fueron intervenidos tres terminales: un Apple; un Huawei y un Sony.

PETICIÓN AL CESICAT DE CLAVES Y CERTIFICADOS DIGITALES

Pero la Guardia Civil se ha encontrado con más problemas para acceder a los dispositivos y la información incautada. Así ha sucedido con el volcado de los correos electrónicos de once de los investigados, entre los que se encuentran Josep María Jové, el secretario de Hacienda, Josep Lluis Salvadó y Josué Sallent, director de Estrategia e Innovación del CTTI.

Con ocasión de la entrada y registro en la sede del CTTI, se volcaron los buzones de correo de todos ellos, pero una vez analizados se pudo comprobar que algunos correos eran ilegibles ya que se encontraban cifrados mediante certificados digitales emitidos por el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña, Cesicat.

Además de los ya mencionados, se trata de los correos de Xavier Puig Farré, Toni Vargas, Josep María Sevilla Reig, David Palanques, Mercedes Martínez Martos, Josep Ginesta, David Franco y Joan Angulo.

CAMBIO DE CLAVES CADA 15 DÍAS

Por este motivo los agentes solicitaron al juez que pidiera al CESICAT una copia de los duplicados de los certificados digitales personales de las cuentas de correo de estos once cargos de la Generalitat catalana; el código PIN de cada uno de ellos y los certificados digitales y complementarios para el cifrado/lectura de los correos.

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No obstante, el cambio de las claves de los terminales móviles y ordenadores de la Generalitat en los que se manejaba información sensible se cambiaba cada 15 días, según consta en uno de los correos del CESICAT, al que ha tenido acceso Europa Press, que estaba en el buzón de una de las secretrias de Josep Lluis Salvadó. La Guardia Civil también volcó la información de los correos de las secretarias del Secretario de Hacienda de la Generalitat y se encuentran incorporados al sumario.