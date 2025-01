Nacho Corredor: "Es falso que los jóvenes no estén interesados en política"

Nacho Corredor (Santander, 1990) es un apasionado de la política. Su vocación comenzó cuando apenas era un niño y encontró en su padre, licenciado en Historia, un modelo de curiosidad por su entorno. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad Pompeu Fabra y, gracias a su interés por el acontecer de la política catalana, se convirtió en un activo promotor de ideas y proyectos para fomentar la participación en la vida pública de los ciudadanos. Pese a su corta edad, conoce en primera persona la vida detrás de las bambalinas de la política nacional y catalana; y hoy es consultor de Asuntos Públicos en una de las firmas de consultoría más importantes de España. Además es colaborador de EL PERIÓDICO y El Món a RAC1. Tras regresar de sus vacaciones, Nacho acepta la invitación de Kuorum.org para hablar sobre diferentes asuntos de actualidad. Su habilidad para analizar y explicar cuestiones complejas de manera sencilla hace muy amena nuestra conversación.

¿De dónde nace tu interés por la política?

Mi padre estudió Historia y tiene una biblioteca impresionante llena de libros de la historia del siglo XX. Supongo que de ahí viene el interés que tengo en entender lo que ocurre en nuestro entorno. Más tarde, cuando tenía unos 15 años monté con unos amigos una radio por internet donde entrevistábamos a periodistas y a algunos políticos. Antes de empezar la universidad hice una tesina sobre el proceso de diálogo del gobierno de Zapatero y ETA. Obtuve un reconocimiento de la Fundación Ernest Lluch. Terminé autoeditando el trabajo y presentándolo en Madrid junto a Carles Campuzano y Eduardo Madina. Pensaba empezar a estudiar periodismo, pero un profesor me sugirió hacerlo a la vez que Ciencias Políticas. Lo cierto es que cuando empecé Ciencias Políticas, me gustó tanto que no seguí con la idea de periodismo.

¿En qué consiste el trabajo de consultor de Asuntos Públicos?

En España cada vez adquiere mayor trascendencia la rama de los Asuntos Públicos. Una de las disciplinas de los Asuntos Públicos es el análisis de Inteligencia político. Cada vez hay más empresas, sobre todo las de fuera, que están interesadas en entender el marco en el cual tienen que desarrollar su actividad en nuestro país. Empresas que, por cierto, no tienen ningún tipo de relación directa con la Administración Pública, pero que quieren saber los escenarios que se pueden encontrar, lo que piensan los partidos sobre un determinado tema y las previsiones que deben hacer. Mi trabajo consiste en analizar todos los escenarios posibles para que a partir de ahí, los actores privados hagan sus consideraciones. Cada vez las empresas demandan estos servicios y necesitan gente más especializada. Muchas veces no es de forma permanentemente, por lo que es usual que tengan consultores externos. Hay que tener en cuenta que los empresarios son personas que saben hacer negocios, pero que no necesariamente saben ni tienen tiempo para analizar lo que pasa en la vida pública.

¿Sientes que los jóvenes están interesados en la política actual? ¿Qué te dicen tus amigos de la actividad a la que te dedicas y qué crees que puede hacerse para que la juventud quiera participar en política?

Mis amigos no son un termómetro válido porque a la mayoría les interesa la política. De todos modos, ante el mito de que los jóvenes no están interesados en política, he de decir que los índices de participación mediante vías no convencionales hacen que su participación sea muy parecida a los de cualquier otro grupo de edad. Es falso que los jóvenes no estén interesados en política, lo que es cierto es que participan por vías no convencionales como manifestaciones, colectivos informales, o incluso redes sociales. Está por ver si esto continuará así, porque hay partidos a través de los cuales muchos jóvenes están dirigiendo su voto y puede que sirvan de instrumentos para que personas de generaciones más jóvenes que no han participado antes de la política por vías convencionales empiecen a hacerlo.

Has participado y participas en proyectos muy interesantes como Deba-t.org. ¿Cómo surgió la idea de fundar esta organización y que buscabas con ello?

Cuando llegué a la Universidad quería participar en la vida pública de forma activa, pero no quería hacerlo a través de las organizaciones políticas convencionales. En la Universidad había sindicatos estudiantiles, pero no era lo que yo buscaba. Un grupo de amigos montamos Deba-t.org, una asociación que cuenta con más de 100 socios y en la que nos empezamos reuniendo un grupo de 15 estudiantes junto a un periodista, un político, o un académico para hablar sobre un tema de actualidad y de distintas materias. Lo interesante de Deba-t.org es que en torno a una mesa nos reuníamos personas con distintas ideas, visiones y orígenes. Esto es algo que te ayuda mucho a nutrirte aprendiendo de otros, porque por lo general todos tenemos tendencia a relacionarnos con gente parecida a nosotros. Si a lo largo de los cuatro años que como mínimo pasas en la Universidad, te relacionas cada semana para hablar de política con personas con planteamientos diversos e incluso contradictorios, sales mucho más tolerante y con capacidad de empatizar con el que piensa diferente.

¿Y bridgingbcn?

Al acabar la universidad, un grupo de amigos y yo concluimos que era necesario incorporar a personas de nuevas generaciones al debate público. Las generaciones de la Transición seguían protagonizando muchos espacios de la vida política y social, imposibilitando que otros lo hicieran. A través de bridgingbcn organizamos periódicamente unos diálogos entre una persona mayor de 40 años y una menor de 30. La idea era que hubiese una conversación intergeneracional ante un público generacionalmente diverso. Era una forma interesante de participar en la vida pública. Sobre todo porque una persona con una trayectoria consolidada y otra persona con una trayectoria incipiente, compartían visiones alrededor de un tema ante periodistas, políticos, estudiantes… Eso contribuyó a proyectar nuevas caras en el debate público en Catalunya. Fue una experiencia muy interesante.

¿Crees que la democracia interna es la asignatura pendiente de los partidos?

Es una de las asignaturas pendientes y no es tolerable que los partidos a veces se parezcan más a las sectas que a los espacios fundamentales de organización política democráticos que deberían ser. De todos modos, me gustaría decir una cosa: con democracia interna en los partidos no se solucionan los problemas de la democracia. El gran problema de la democracia es la poca capacidad que tienen las instituciones públicas de imponer sus decisiones en un mundo globalizado e interdependiente. Las decisiones tomadas democráticamente no siempre tienen una consecuencia directa, porque las estructuras de poder no son totalmente soberanas. Podríamos tener unos partidos muy democráticos y no haber resuelto los grandes retos de la democracia.

¿Logras socializar políticamente siendo tan joven?

Gracias a un espacio como Deba-t.org tuvimos la oportunidad de conocer y conversar con periodistas y políticos de todo tipo y del más alto nivel. Por ejemplo, ahora que está en boca de todos, el president Artur Mas asistió a encuentros con nosotros en la universidad. Es verdad que hay un problema en la relación entre representantes y representados, pero también hay una barrera psicológica sobre el acceso a nuestros representantes políticos. Es mucho más difícil acceder a un empresario que a un político. ¡Mil veces más! Además, para los representantes institucionales es útil interaccionar con los ciudadanos y sobre todo con personas jóvenes desacomplejadas. Forma parte de su trabajo atender las peticiones de las organizaciones o colectivos ciudadanos que quieren verse con ellos. Plataformas como la vuestra, desde luego, contribuyen mucho a mejorar la relación entre ciudadanos y representantes. Carles Campuzano o Lourdes Muñoz Santamaría, por poner el ejemplo de dos políticos más activos en Kuorum.org, son un ejemplo de cómo deberían actuar los representantes.

¿Qué te parece el proceso que se está viviendo actualmente en Catalunya? ¿Qué le espera a Catalunya después del 27 de septiembre?

En 2010, y tras la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto catalán, muchos ciudadanos en Catalunya consideraron que el pacto constitucional del 78 se había roto. Es evidente que si un Tribunal declara ilegal un texto refrendado por los ciudadanos, pero también por el Parlament de Catalunya, y por el Congreso y el Senado, se puede generar una tensión considerable. Como consecuencia de aquello, en Cataluña hay un grupo sustancial de personas y partidos que abogan por la independencia, otros que proponen una reforma del conjunto del Estado para reconocer la singularidad de Catalunya y otros que dicen que eso no es posible y que, además, no hay ningún problema en Catalunya. Después del 27 de septiembre el sol seguirá saliendo. Pero en función de lo que pase, el debate político en España será diferente. A partir del 27S es al Gobierno de España al que le toca mover ficha y encauzar algún tipo de negociación. De lo contrario, cada vez habrá más ciudadanos que desconectarán emocionalmente de la idea de España. Si el apoyo a la independencia va ganando -algo que está por ver-, es por incomparecencia del rival. No se ha planteado un proyecto alternativo a la independencia que ilusione a una parte considerable de la población catalana.

Después de haber escrito sobre el proceso de diálogo del gobierno de Zapatero y ETA, ¿Has pensado en escribir sobre otro tema político? ¿Sobre qué?

No, a mi lo que me gustaría es dedicarme a entrevistar a personas que considere interesantes. Algún día me gustaría tener un programa de entrevistas en televisión, porque además creo que se hacen muy pocas y con poca profundidad. Me gusta mucho conversar, sobretodo con personas que no piensan igual que yo y que conocen campos que yo desconozco.

En un momento de crisis institucional lo mejor que puede pasarle a la sociedad es que haya más ciudadanos que quieran implicarse más en la vida pública. Y hay muchos mecanismos para hacerlo. Las iniciativas como Kuorum.org contribuyen a algo imprescindible en estos momentos, que es empoderar a la ciudadanía, siendo conscientes de los límites que existen. Sin duda, es una buena noticia que hayan organizaciones como estas que además, a través de estos eventos, generen alianzas con otras organizaciones similares. Ganamos todos.

(Germán Pacheco es periodista y trabaja para Kuorum.org)