"Diada electoral", en la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA

La portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYAportada destaca el inicio de la campaña electoral en Catalunya, que empieza este viernes coincidiendo con la celebración de la Diada. Los líderes de los partidos participan en los actos de inicio de inicio de campaña que se celebran a las 00 horas de este viernes. Además, este jueves se ha conocido la encuesta del CIS cara a las elecciones del 27-S, en la que se confirma una mayoría independentista solo en escaños.

El periodista Eliseo Oliveras analiza si una Catalunya independiente estaría en la Unión Europea. El Tratado de la UE no prevé qué sucedería si una región de un Estado miembro decide independizarse. Pero la Comisión Europea ya ha indicado que una Catalunya independiente deberá pedir la adhesión a la UE, que depende del voto unánime de los países. En la edición de EL PERIÓDICO de este viernes, tres beneficiarios de la ley de dependencia coinciden en que la política social no debe vincularse a la independencia y no puede esperar al 28-S.

Identificado el primer 'homo' en una cueva de Sudáfrica; y Barcelona se vuelca contra la violencia machista, otros temas destacados en la portada de este viernes 11 de septiembre.