Última hora de la UCO y el caso Koldo, Ábalos, Santos Cerdán y Adif, en directo

El presidente de RTVE defiende la cobertura de los casos de corrupción del PSOE frente a las críticas de PP y VOX

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha hecho una valoración "positiva en relación con la cobertura que se ha realizado en el conjunto de la Corporación" del caso de presunta corrupción que afectan al ex 'número 3' del PSOE Santos Cerdán y al exministro de Transportes José Luis Ábalos. Así lo ha expresado el máximo responsable de la Corporación pública, durante su comparecencia periódica ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de control parlamentario de RTVE y sus Sociedades, celebrada en el Congreso. López contestaba así a una pregunta del diputado del PP Eduardo Carazo, quien ha afirmado que este mes se ha visto "la traca final de la corrupción del gobierno de Sánchez y la traca de la manipulación de RTVE, porque no solamente es cuánto tiempo le dedican, sino cómo tratan estos temas". "Cuentan lo que le interesa al Gobierno, omiten lo que no le interesa y siguen siempre el argumentario de Ferraz", ha afirmado, denunciando supuesta "manipulación".