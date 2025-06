Feijóo llama a la movilización contra la demolición "premeditada" del Estado de derecho

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha animado a todos los ciudadanos, al margen de ideologías, a participar el domingo en la protesta contra el Gobierno de Pedro Sánchez y emprender una "rebelión cívica" contra la demolición "premeditada" del Estado de derecho, avisando de que la democracia no se defiende sola.

En una tribuna publicada en El Mundo, Feijóo insiste en que cada uno es responsable de prender la llama "de la rebelión cívica contra tanta degeneración, mentira y división", subrayando que "ante la mafia, la mentira y el abuso, siempre democracia".

A veinticuatro horas de la concentración convocada por el PP el domingo en la Plaza de España bajo el lema "mafia o democracia", el presidente popular subraya que ser ciudadano "no equivale a quedarse sentado y esperar que otros hagan valer nuestros derechos", sino que implica defenderlos cuando están en juego. "Y hoy lo están y hoy se trata no de elegir un partido sino se trata de "elegir democracia" (...) porque España no puede normalizar la extorsión, la persecución ni las amenazas a quienes estorban a un Gobierno".

Nunca antes en democracia -subraya- se había visto al poder "desatenderse de cualquier límite ético y constitucional" y se refiere así a que los escándalos de corrupción "cercan" al Gobierno: al propio presidente, a su entorno personal más inmediato y a su partido (...). "Todos están inmersos en una trama cada vez más sórdida".

Además, afirma que a esto se suma la "búsqueda de impunidad" de los responsables a costa de principios democráticos básicos como la separación de poderes y cita como ejemplos el indulto de "corruptos", la amnistía de "golpistas", las amenazas a jueces o que "se conspira" contra policías y guardias civiles, aparte de que "colonizan las instituciones". "Nada de esto es normal ni casual: estamos ante una demolición premeditada del Estado de derecho", recalca Feijóo.

Por todo ello, alienta a todos esos españoles "libres, honestos, justos, cumplidores a que sean militantes de la libertad, la decencia y la democracia" y el domingo no se queden en casa. Se trata, a su juicio, de elegir la democracia ante la arbitrariedad, los privilegios a afines y socios, para recuperar todas las instituciones "carcomidas por el poder y el clientelismo".

"Una limpieza total"

En un acto en Santander, Feijóo ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez "sobra desde hace mucho tiempo", y se ha comprometido a hacer "una limpieza total, con honestidad y con urgencia". "Vamos a arreglar este país. Este país no se vende ni se subasta", ha afirmado Núñez Feijóo, que ha añadido que España es "mucho mejor que el Gobierno indecente que padece".

Feijóo ha instado a "liberar a España de la degradación y del bochorno", y ha manifestado que hay que hacerlo "con valor y con valores". "Esto no va de siglas, va de tener un proyecto de país o no tenerlo", ha recalcado, antes de decir que "el único proyecto" que tiene Pedro Sánchez es "capear el siguiente escándalo" para seguir "una semana más en la Moncloa".

Según ha criticado, el presidente está "escondido de la prensa", con "más soberbia que capacidad", y sin dar solución a los problema de los españoles. "Nunca hemos tenido un presidente así", ha insistido, y ha vuelto a decir que "esto va de proyecto" y que si el único que se tiene es "el personal", es como si no lo hubiera.

A su juicio, "el proyecto sanchista es contra España" y este país, con este Gobierno, está "herido en lo más profundo". "Este Gobierno nos ha degradado política y moralmente", ha continuado el líder del PP, que ha lamentado que los españoles estén "asistiendo a un show televisado diario de descomposición".

El presidente del PP considera que toca "reconstruir todo lo que ha destruido Sánchez y regenerar todo lo que ha degradado". Ha señalado que Sánchez "tiene a su mujer y a su hermano en los juzgados" y ha asegurado que le "preocupa" tener un fiscal general del Estado que "está pendiente en un banquillo delante del Tribunal Supremo".

Ha aludido también a que el que fuera número 2 del Partido Socialista, en alusión a José Luis Ábalos, está acusado de varios delitos. "Sus sinvergüenzas no nos van a arrastrar a todos, es su problema", ha afirmado, al tiempo que se ha comprometido a "revertir cada privilegio" que los socialistas "han dado a sus socios" y a "poner cada institución colonizada al servicio de los españoles". También averiguará "dónde ha ido cada euro" en el Gobierno "más caro y más inútil de la historia".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención en la presentación este sábado en Santander, de su candidatura a la reelección en el próximo congreso nacional, que se celebrará en julio. / EFE

Feijóo también ha advertido de que "hay que hacer lo que este Gobierno no ha hecho" y se ha referido a las tareas pendientes en vivienda, en energía, en los servicios públicos o en los sectores productivos.

El líder del PP se ha comprometido a hacer "una limpieza total, con honestidad y con urgencia". "Somos distintos que ellos porque somos mejores que ellos", ha remarcado, antes de insistir en que este Ejecutivo está "extendiendo su agonía" y en que "sus socios son cómplices".

Feijóo ha dicho que está "preparado", con un "proyecto de país de concordia y no de enfrentamiento" y para dar a España "el cambio que necesita".