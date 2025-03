Aznar cree que el acuerdo con Junts "es mucho más grave que el golpe de Estado del 17-0"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha afirmado que la cesión del control de fronteras a la Generalitat pactado por el PSOE y Junts es "mucho más grave que el golpe de Estado del 17 de octubre" y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la descomposición del Estado.

"El Partido Socialista, la izquierda española y el Gobierno actual encabezado por Sánchez están en un proceso acelerado de desintegración de la Nación española y de descomposición del Estado", ha asegurado en una entrevista a ABC.

Según el expresidente del Gobierno, no cabe en "ninguna cabeza" que un Estado ceda las competencias de control de sus fronteras y de inmigración sin dejar de serlo.

"Y es lo que está pasando en España, lo voy a decir con toda claridad: lo que ha ocurrido es mucho más grave que el golpe de Estado del 17 de octubre. Mucho más grave. No es que Cataluña se quiera marchar de España, es que España se está yendo de Cataluña", ha continuado.

Además, ha considerado que la situación es reversible y que se debería pagar el coste de hacerlo, ya que la alternativa "es la disolución".

El regreso de Donald Trump

Con respecto a la situación geopolítica actual, tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Aznar ha afirmado que Europa tiene que reflexionar por qué los últimos 15 o 20 años han sido un fracaso político, económico y estratégico y cómo redefine y reorienta esta situación.

En el caso de España, ha considerado que su papel "es ninguno" y que eso también es consecuencia "de la situación política interna en el país", además de que abandera una política antinorteamericana y que no cuenta con influencia real en Europa.

Aznar ha asegurado que el pacto político con la administración norteamericana hay que reafirmarlo en términos de valores y el pacto económico hay que seguir defendiéndolo, aunque en la actualidad no se haga "por el tema de los aranceles y de la absolutamente innecesaria guerra comercial".

La seguridad mundial

"Y respecto a los temas de seguridad, no ha habido una alianza tan exitosa en el mundo, en la historia del mundo, como ha sido la OTAN, Estados Unidos no ganará nada de una Europa en problemas, pero nada. Pero Europa no ganará nada intentando definir una política sin los Estados Unidos o contra Estados Unidos", ha continuado.

Todo ello en un contexto en el que domina "la fuerza sobre la norma", con un estilo político que consiste en decir "que hay que hacer lo que nosotros digamos y, si no, atenemos a las consecuencias".

Guerra de Ucrania

De hecho, en el caso de la guerra de Ucrania, ha opinado que se está al borde "de una mala paz", ya que los aliados de Trump "son los rusos" y, por lo tanto, va a tener un acuerdo con ellos, lo que podría tener consecuencias muy graves para todo el mundo.

"Si lo que se está dispuesto a entregar a Putin es el territorio que ha conquistado, a neutralizar la posición de Ucrania, eso tendrá unas consecuencias muy graves en todo el mundo, porque eso significa entregar Europa o la Europa del Este a Rusia. Por lo tanto, en cuanto se rearme, Putin estará dispuesto a hacer más agresiones", ha sentenciado.