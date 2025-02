El exdirector de Carreteras niega en el Senado haber tenido relación con Aldama

Javier Herrero, ex director general de Carreteras del Ministerio de Transportes de 2018 a 2022, ha asegurado este martes en el Senado que no conoce a Víctor de Aldama, al que ha tachado de "personaje", a la vez que se ha declarado sorprendido por el listado de obras públicas en carreteras que ha aportado el empresario al Tribunal Supremo, añadiendo que "sí parece que es información del Ministerio".

Durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre el caso Koldo, el ex alto cargo de Transportes ha querido dejar "claro" que con el presunto conseguidor de la trama no ha tenido relación "en ningún momento" y no había oído su nombre.

Aunque no ha querido descartar que haya coincidido en algún acto con el empresario investigado: "Es posible, pero no soy consciente, ni recuerdo incluso ni haberle saludado o haber intercambiado palabra alguna", para insistir en que no ha tenido ninguna relación: "No conozco a ese señor".

"Nuestro trabajo es fundamentalmente de carácter muy técnico. Entonces, estos personajes que pueden estar pululando por el mundo como Aldama y estas situaciones me dan mucha pena, y si me lo permiten, quiero reivindicar el papel de los técnicos y los ingenieros, la buena gestión que hacen los funcionarios", ha añadido.

Sobre los documentos que Aldama ha entregado al Supremo, con listados de obras ofertadas por la Dirección General de Carreteras, Herrero ha afirmado que por lo que ha podido ver en los medios, aunque "se ve fatal", es "un listado que sí parece que es información del Ministerio".

"Me deja perplejo", ha reconocido, antes de precisar que la Dirección General de Carreteras no tenía la competencia de contratar, sino que "el órgano de contratación es la Secretaría de Estado", y de subrayar que él no ha hecho nada reprochable.