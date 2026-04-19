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Samanta Villar, comunicadora: “En Ràdio 4 y en El Periódico son los medios en los que he trabajado con más libertad en mi vida”

La periodista reflexiona sobre el impacto de las noticias falsas y la IA en el periodismo, además de las buenas sensaciones que le proporciona el videopódcast "Sobre (vivir) a la crianza"

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Sergi Mas

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Conoce bien los platós: es el oficio que lleva en las venas y su estadio natural.  “¡Estoy muy contenta!”. Estas son las primeras palabras que a Samanta le salen del alma cuando le preguntamos cómo está personal y profesionalmente. Y se le escapa una sonrisa que lo corrobora. Está feliz porque el video podcast que realiza desde El Periódico titulado “Sobrevivir a la crianza” le aporta muy buenas vibraciones. 

Ambos coincidimos en que a cada persona a la que entrevistamos y con la que hablamos acaban siendo un aprendizaje personal. “Es un privilegio en forma de autorregalo”. Pero además Samanta aporta una reflexión interesante: “lejos de parecer lo contrario, las fake news y la IA nos están haciendo un favor a los periodistas, porque dudamos de todo y examinamos con lupa cualquier material que recibimos”. Interesante aportación, sin duda.

La maratón de la crianza

De la crianza hemos hablado de varias cosas; la más llamativa: la faena de los progenitores cuando toca “hacer de taxista” para ir a buscar a los hijos a la discoteca de madrugada. Cada padre y cada madre son un mundo, que a menudo son coincidentes. Y también de su experiencia en Cuatro en el programa “21 días”, una auténtica maratón de emociones.

Samanta Villar y Sergi Mas en el plató de El Periódico.

Samanta Villar y Sergi Mas en el plató de El Periódico. / Mònica Tudela

Como rezaba al principio, Samanta está encantada de la vida personal y profesional, especialmente por la libertad en la que trabaja actualmente en sus dos medios actuales: en El Periódico, con el Podcast de “Sobre (vivir) a la Crianza”, como con su programa en el que se marca 3 horas diarias: L’entrellat, de lunes a viernes de 16 a 19 horas en Ràdio 4 de RNE. “Que sepas que en Ràdio 4 y en El Periódico son los medios en los que he trabajado con más libertad en mi vidaY tengo pruebas: nadie me ha llamado la atención por un contenido, ni por una línea editorial, etc. Lo hablo a menudo con mi equipo, y tenemos total libertad para hablar de lo que queremos y de la forma que queremos durante tres horas.”  Eso es algo que va más allá de la suerte: se llama confianza mutua.

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