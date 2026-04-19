María José, madre de un niño con autismo: "El amor no paga facturas ni cotiza"

Cuando la discapacidad entra por la puerta de casa, la crianza deja de parecerse a todo lo que nos habían contado. Ya no hablamos solo de amor, paciencia o entrega, sino de una vida reorganizada por completo alrededor de terapias, desplazamientos, papeleo, renuncias y una pregunta de fondo que ninguna madre debería cargar sola: qué parte de todo esto es cuidado y qué parte es abandono institucional.

Ese es el punto de partida del nuevo episodio de Sobre (vivir) a la crianza, en el que Samanta Villar pone voz a una realidad que muchas familias conocen demasiado bien y que, sin embargo, sigue fuera del foco. Porque cuando un hijo necesita apoyos intensos, lo que se pone a prueba no es solo la fortaleza de una madre, sino la capacidad de un sistema para sostenerla sin empujarla a la extenuación.

En el capítulo participan Julián Bruscantini, comunicador y deportista con retinosis pigmentaria, y también María José y Marie-Pierre, madres de hijos con grandes necesidades de apoyo y portavoces del Sindicat de Mares en la Diversitat Funcional. Sus testimonios desmontan esa idea edulcorada de la maternidad que lo aguanta todo y exponen una verdad incómoda: demasiadas veces el Estado descansa sobre los hombros de las mujeres.

El impacto del diagnóstico

El episodio recorre primero el golpe inicial del diagnóstico, ese momento en que una familia entiende que la vida no seguirá el guion previsto. Marie-Pierre cuenta que el retraso de su hijo apareció a los pocos meses de vida y que la confirmación definitiva tardó años en llegar. María José describe ese proceso como la primera barricada: antes incluso de acceder a ayudas, hay que pelear para que alguien nombre correctamente lo que le pasa a tu hijo.

A partir de ahí comienza una cadena que no se detiene. Conseguir valoraciones, encontrar escuela, asumir trayectos imposibles, pelear por recursos básicos y tratar de sostener a la vez el duelo, la rutina y la economía familiar. La crianza, explican, se convierte en una atención de 24 horas, atravesada no solo por la dependencia del menor, sino por la falta de respuestas públicas.

La conversación deja una idea poderosa: lo que agota no es solo la situación del hijo, sino la ausencia de red. No hay tiempo para parar, enfermar o caerse. Se sostiene una vida dejando la propia en suspenso, como resume Julián al recordar a su madre: muchas mujeres han tenido que detenerlo todo para que la vida de sus hijos pudiera avanzar un poco.

Cuando cuidar empobrece

Una de las partes más duras del episodio aparece cuando las invitadas explican qué significa vivir para los cuidados. No como gesto puntual, sino como trabajo permanente, físico y emocional. María José cuenta que la falta de recursos obliga a muchas madres a renunciar incluso a lo más básico: ir al dentista, descansar o mantener una mínima identidad propia al margen del cuidado.

Ahí emerge otra palabra clave: precariedad. Porque cuidar a un hijo con gran dependencia no solo altera horarios o expectativas; también expulsa a muchas mujeres del mercado laboral y las empuja a una pobreza silenciosa. “El amor no paga facturas ni cotiza”, repiten desde el sindicato, resumiendo en una sola frase la trampa de un sistema que romantiza el sacrificio materno mientras ahorra costes a su cuenta.

En este contexto, la reivindicación feminista cambia de tono. Ellas sostienen que cuando la discapacidad entra en un hogar, los mínimos del feminismo saltan por la ventana. La conciliación desaparece, la independencia económica se rompe y la autonomía de las madres queda relegada a un lujo imposible.

Derechos, no favores

El episodio insiste una y otra vez en la misma denuncia: las familias no están pidiendo compasión, sino derechos. Transporte escolar adaptado, apoyos en la escuela ordinaria, recursos de ocio, cambiadores inclusivos, alternativas para la vida adulta y cumplimiento efectivo de leyes que ya existen sobre el papel pero que no siempre aterrizan en la vida real.

María José y Marie-Pierre explican que la falta de medios atraviesa todas las etapas, desde la primera infancia hasta la edad adulta. Faltan terapias públicas, faltan profesionales, faltan apoyos para la inclusión educativa y faltan respuestas para el futuro. La gran angustia, dicen, no es solo cómo llegar a mañana, sino qué ocurrirá con sus hijos cuando ellas ya no estén.

También Julián aporta una mirada especialmente valiosa al relato. Como persona con discapacidad visual y padre de una niña de dos años, denuncia la ignorancia con la que todavía se contempla a quienes viven con una limitación física o sensorial. La sociedad, sugiere, sigue demasiado acostumbrada a mirar la discapacidad desde la compasión, cuando debería empezar a mirar desde la ciudadanía y la capacidad.

La ternura que sostiene la lucha

Y, sin embargo, el episodio no se queda en la denuncia. También deja espacio para esos momentos pequeños que hacen respirable una vida muy exigente. Marie-Pierre habla de la sonrisa de su hijo al despertarse, de la alegría compartida en una salida, de esa chispa que devuelve la energía cuando todo parece agotado. Son escenas mínimas, pero contienen una verdad enorme: no todo es sufrimiento, aunque el sufrimiento pese.

Esa mezcla de amor, cansancio y pelea política atraviesa todo el capítulo. Como madre, una sale de esta conversación con una inquietud difícil de esquivar: cualquier familia puede necesitar ayuda, pero no todas están igual de cerca del abismo. La diferencia, muchas veces, no la marca la gravedad del caso, sino la soledad con la que toca afrontarlo.

Sobre (vivir) a la crianza - Criar en diversidad funcional

Sobre (vivir) a la crianza aborda así una de las realidades más invisibles de la maternidad contemporánea: la de quienes no solo crían, sino que además sustituyen con su cuerpo, su tiempo y su salud lo que la administración no garantiza. Y lo hace recordándonos algo esencial: una sociedad decente no puede seguir llamando amor a aquello que en demasiadas casas es, sobre todo, supervivencia.

Dónde ver y escuchar 'Sobre (vivir) a la crianza'

Podrás escuchar 'Sobre (vivir) a la crianza' cada domingo en las principales plataformas de pódcast: Spotify, Ivoox, Apple Podcast, Podimo, Amazon music y Youtube.