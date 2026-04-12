Ferran Martínez: “un deportista top ya es una empresa, aunque, a veces, no sabe lo que gana y no controla lo que gasta"

A punto de cumplir 58 años, sus 2’12 de altura y calzando un 51, el ex jugador de baloncesto, empresario, formador y divulgador visita el Mas Barcelona de El Periódico con su nuevo libro recién salido, 'El algoritmo del éxito', con un objetivo claro, hacer entender las finanzas, las inversiones y la inteligencia artificial.

Por suerte y, sobre todo, por decisión propia, su trayectoria no se circunscribe a haber militado en los equipos de baloncesto del Espanyol, Joventut y Barcelona en Catalunya, el Panathinaikos, Peristeri de Atenas en Grecia, amén de la internacionalidad en la selección española. Desde muy joven, siempre le encantó la tecnología. Estudió programación y adquirió su primer ordenador, que muchos lectores recordarán, el Sinclair Spectrum. Mucha gente lo utilizaba para disfrutar de los videojuegos y Ferran lo utilizaba para programar. A los 18 años compró su primer portátil, un EPSON con pantalla monocromo de 3 kilos de peso, y se lo llevaba a los viajes del primer equipo de baloncesto del Barça.

Futuro de la IA

Adentrado en temas de la inteligencia artificial, Ferran entiende que "lo realmente potente de la IA es que sea capaz de aproximarse a cómo razona un cerebro humano, porque nunca lo será, al menos, de momento. Todo lo que podemos imaginar que pase, seguro que acaba pasando, pero no sabemos cuándo".

Ferran Martínez y Sergi Mas en el plató de El Periódico. / Mònica Tudela

Gestión empresarial

Los deportistas de hoy en día gestionan de forma más profesional sus recursos porque reúnen mayores entornos de confianza. Hace años un deportista podía tener un representante, un asesor financiero, un asesor legal, el médico de cabecera, etc.. Hoy en día un deportista top ya es una empresa, una compañía o una marca. Para Ferran, estos deportistas top deberían tener los conocimientos básicos para poder tener el control de todos estos parámetros. Si un deportista de élite no sabe lo que gana y no tiene el control de lo que gasta, todo eso se acaba en seco al retirarse, es un error mantener el mismo nivel de vida y creer que ya irán saliendo cosas. Eso no pasa.

Dónde ver y escuchar Mas Barcelona

El videopódcast 'Mas Barcelona' se puede ver y escuchar en las principales plataformas: Spotify, Youtube, ivoox, Apple Podcast, Amazon Podcast y Podimo.