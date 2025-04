ERC critica que la consellera de Drets Socials no comparezca: "Exigimos responsabilidad de lunes a domingo"

"Hace falta que [el Govern] se ponga a trabajar para los jóvenes y eso quiere decir conocer el país y saber qué hacen. Esto pasa de lunes a domingo, no solo de lunes a jueves". Así de contundente ha reclamado Mar Besses, diputada de ERC, que la consellera de Drets Socials, Mónica Martínez Bravo, comparezca en la comisión de juventud del Parlament para explicar qué plan de Govern tiene para los jóvenes.

La única vez que ha rendido cuentas fue al inicio de legislatura, en una sesión conjunta con la de infancia. Posteriormente, la comisión de juventud aprobó -a finales de enero- la solicitud de comparecencia en exclusiva de la consellera, a petición de ERC. Según el reglamento del Parlament, Martínez Bravo dispone de un mes para atender la solicitud, pero tres meses después aún no ha comparecido. Según fuentes republicanas, no consta que haya presentado ningún escrito justificando su ausencia, el único mecanismo contemplado por la norma para aplazar el trámite.

El grupo parlamentario de Esquerra ha enviado un requerimiento a la Mesa para dar conocimiento de los hechos y para que realice las "acciones pertinentes" para "exigir responsabilidades y requerir" la comparecencia de Martínez Bravo. Paralelamente, en una rueda de prensa convocada por Jovent Republicà -las juventudes de ERC, que Besses representa con su escaño-, la diputada ha explicado, junto al portavoz nacional de la organización política juvenil, Marc Martínez, la situación. Las palabras usadas por Besses no eran baladí, ya que, como explicó EL PERIÓDICO, la consellera Martínez Bravo vive a caballo entre Madrid y Barcelona, una situación inusual que hace que su agenda pública suela reducirse de lunes a jueves, tal y como explicó a este diario la propia consellera, que negó que eso afectara a su labor.

"No nos corresponde valorar dónde viven los consellers, pero sí exigir que desarrollen su trabajo y su responsabilidad con el máximo rigor y exigencia, y esto pasa de lunes a domingo y en todos los puntos del país [en referencia a Catalunya]", ha insistido la diputada, que previamente ya había advertido a la consellera de que las políticas de juventud deben ser una "prioridad" del Executiu, y que si Martínez Bravo tiene "otras" prioridades que "dificultan su trabajo" deberá hacer un "replanteamiento". Y ha añadido: "No sabemos si hay alguna complicación en la agenda para que la consellera no pueda venir".

Un mensaje a Illa

Besses, que es la portavoz de la comisión de juventud, ha aprovechado para mandar un mensaje también al president Salvador Illa al recordarle que mire hacia los jóvenes también porque gobierna en minoría y "no tienen ningún voto asegurado". De hecho, ha recordado que la importancia de la juventud en este país es tal que, a su juicio, "la clave de esta legislatura recae sobre las personas jóvenes". No ha hecho mención explícita, pero se refería aquí la diputada a la importancia que cobraron las juventudes del partido durante la votación para la investidura de Illa, ya que una vez las bases de ERC dieron luz verde a hacer a Illa president, la papeleta con el 'sí' número 68 que daba la mayoría necesaria era la suya, es decir, el del Jovent Republicà. La propia organización juvenil consultó a su militancia el sentido del voto para la investidura, que acabó siendo favorable.

Aun así, Besses en alguna ocasión se ha desmarcado del sentido de voto del grupo parlamentario. Lo hizo, por ejemplo, a la hora de votar a favor del cese de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, por el caos de Rodalies. El resto de diputados se abstuvieron y ella dio su 'sí'.

Explicaciones por la DGAIA

Este mismo miércoles y mientras Besses reclamaba que se cumpla la petición de comparecencia de la consellera en la comisión de juventud, en la sala de enfrente se estaba celebrando una sesión de la comisión de Drets Socials en la que se ha aprobado, a petición de Junts y PPC, que la consellera rinda cuentas acerca de los ceses a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) que adelantó EL PERIÓDICO en marzo.