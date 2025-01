El Parlament homenajea a las víctimas del Holocausto frente al auge de la extrema derecha

El Parlament de Catalunya ha conmemorado este lunes el día internacional en memoria de las víctimas del Holocausto, una festividad que este año coincide con el 80 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, el mayor lugar de exterminio nazi, donde más de un millón de personas fueron asesinadas por la Alemania de Adolf Hitler, un 90% de los cuales eran judíos.

"No podemos bajar la guardia frente a los discursos de odio", ha declarado el presidente de la Cámara, Josep Rull, quien ha querido remarcar que en estos momentos "la democracia no puede darse por descontada" ante la amenaza del auge de la extrema derecha en Europa y en el mundo. Esta celebración tiene hoy más sentido que nunca, ha explicado el jefe del Parlament, quien ha pedido un ejercicio de memoria histórica para no volver a cometer los errores que llevaron a la especie a humana a abogar por la "solución final", el plan del Tercer Reich que urdía el genocidio de la población judía.

"Seguramente sea el acto más emotivo que ha albergado el Parlament", ha espetado Rull, tras ayudar al encendido de seis velas que representan diferentes colectivos perseguidos durante los años del nazismo, muchos de los cuales perdieron la vida en las cámaras de gas. Así, las seis llamas pretendían rendir un homenaje especial al pueblo judío y gitano, a los niños y niñas que sufrieron esta barbarie, a las víctimas catalanas y españolas, a los grupos perseguidos por el nazismo, y también a los que lucharon arriesgando su vida para salvar a los perseguidos y a todos los supervivientes.

En representación de los que lograron salir con vida de esa persecución, incluso de los campos de exterminio, se ha pronunciado Sharon Terracina, nieta de una de las mujeres supervivientes de Auschwitz, algo que Rull ha considerado que es "el testimonio de la dignidad". En su intervención, visiblemente emocionada, Terracina ha recordado a su abuela como una de las personas que más adora en este mundo, a quien se refiere como Sabta -abuela en hebreo-. Su Sabta tenía siete años cuando entró al campo de concentración, del cual pudo huir un día antes de ser enviada al crematorio junto a su madre [la bisabuela de Terracina]. "Fue un milagro", ha dicho la nieta, tras trasladar su "honor" por ser judía y catalana. Su abuela, que ahora tiene 93 años, logró sobrevivir y ese "milagro" la llevó a iniciar una nueva vida en Barcelona.

Aprovechando su altavoz desde el Parlament, Terrracina ha pedido más esfuerzos "institucionales y académicos" para incrementar la formación y la divulgación sobre la barbarie nazi: "Hay que hacer imposible que caiga en el olvido el episodio del Holocausto", ha exigido.

Al acto, conducido por la actriz Maria Ribera, han acudido representantes de todos los partidos, menos de Aliança Catalana, los miembros de la Mesa y otras personalidades como la expresidenta de Parlament, Laura Borràs, o el conseller de Justícia i Qualitat Democrática, Ramon Espadaler.