Duch ve "ambicioso" y realizable el plan Bruselas del Govern sin presupuestos ante las críticas de los grupos

El conseller de la Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, ha defendido este jueves que el proyecto comunitario europeo es "el único modelo y la única receta" posible si Catalunya quiere mantener su progreso. En una comparecencia en la comisión de Unión Europea y Acción Exterior en el Parlament, en la que ha informado a los grupos del contenido del Plan Bruselas del Govern, Duch ha definido a la UE como un "modelo de proyecto democrático, marco de convivencia y de generación de prosperidad" en un contexto en el que hay "retos cada vez más perentorios".

"Ante la erosión del sentido compartido de humanidad, Europa debe ser un espacio de defensa y promoción de los derechos humanos y de la democracia", ha dicho tras hacer referencia al auge de los populismos y pocos días después de que Donald Trump haya tomado posesión nuevamente como presidente de los Estados Unidos.

El conseller ha destacado que el nuevo orden internacional deja en "cierta parálisis" tanto a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y ha añadido que el motor que representan Francia y Alemania muestra "debilidad". Duch ha dicho que en estos momentos "sensibles y de incertidumbre" Catalunya "reafirma" su compromiso con el proyecto europeo.

Sin presupuestos

La misma semana que el Govern ha cerrado la puerta a la posibilidad de que haya nuevos presupuestos para este 2025, Duch ha asegurado que esto no impedirá que el plan de Bruselas sea "ambicioso" y al mismo tiempo realizable con el importe de las cuentas públicas prorrogadas. También ha comentado que espera que el Gobierno central "comparta" su posición sobre como "distribuir, aprobar y ejecutar" los futuros fondos europeos.

"Gastando poco dinero se pueden hacer muchas cosas", ha asegurado el conseller. Entre ellas, ha comentado los encuentros del Govern con los actores internacionales, algo que considera que es "acción exterior del país". Ampliar estas alianzas es una de las prioridades de Duch, que aspira a situar a Catalunya en el centro de la red europea de actores.

Críticas de los partidos

El diputado de Junts, Francesc de Dalmases, ha reprochado al conseller que no explique en Bruselas la "anormalidad" que se vive en España, donde la ley de amnistía no se ha aplicado en casos como el del expresident Carles Puigdemont, lo que le ha llevado a decir que Catalunya "no ha pasado página", como denuncia que pretende hacer ver el Govern.

Por parte de ERC, Juli Fernàndez ha asegurado que la acción exterior de la Generalitat ha sufrido un "retroceso" con relación al anterior mandato del Govern de Pere Aragonès, ya que esta es ahora simplemente "complementaria" a la del Ministerio de Asuntos Exteriores y falta de "ambición".

De Dalmases y Fernàndez han apremiado a Duch a redoblar esfuerzos para que el idioma catalán sea oficial en las instituciones comunitarias, después de que el conseller haya asegurado que luchará para la "plena oficialidad" de este idioma en la UE.

El parlamentario del PPC, Cristian Escribano, ha vinculado la corrupción con el Gobierno de Pedro Sánchez, investido gracias al "extremismo" de los grupos independentistas catalanes y al "brazo político de ETA", en alusión a EH Bildu. Ha urgido así al conseller a "mirar en casa" antes de "despilfarrar dinero público" en la acción exterior de un Govern que considera que "solo busca perpetuar la estrategia separatista".

Alberto Tarradas, de Vox, ha criticado que Duch no haya hecho referencia a la "inmigración masiva descontrolada", a su juicio el principal problema de la UE, y que no haya puesto el acento en las necesidades del mundo rural y en la política energética.

Por parte de los Comuns, Andrés García Berrio ha avisado que en Europa también existen "estados de derecho degradados" -ha citado el caso de Hungría- y ha reclamado a Duch que ayude a la sociedad civil catalana implicada en la defensa de los derechos humanos y sociales, ya que "los gobiernos no pueden actuar solos"