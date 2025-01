Los impulsores de la ILP para declarar la independencia piden a ERC que facilite su tramitación

La Mesa del Parlament deberá decidir próximamente si acepta o no la tramitación de una Iniciativa legislativa Popular (ILP) para que la Cámara catalana declare la independencia de Catalunya. Se trata de una propuesta que presentó el partido Solidaritat Catalana per la Independència (SI) a principios de diciembre, pero que ha quedado congelada a petición de los mismos promotores. Este mismo martes, todavía en período de sesiones en el Parlament, Folch se ha reunido con el presidente del la Cámara catalana, Josep Rull, para explicarle el "contenido" de la ILP.

Folch ha informado de que paró la presentación porque quería reunirse con los partidos indepedentistas -también incluyen en esta ronda de contactos a la CUP, pese a no tener representación en el órgano rector- antes de reactivarla por "cortesía política". Una vez se descongele la cuestión, será la Mesa quien deberá pronunciarse sobre si se acepta o no la tramitación, el primer paso para acercarse a iniciar el proceso parlamentario. En caso de ser una votación favorable, requerirían de 50.000 firmas para empezar el recorrido formal hasta llegar a debatirse en el pleno.

Dos obstáculos para su tramitación

Para que todo siga su curso, Solidaritat se topa con dos obstáculos. El primero, el más asequible, es convencer a ERC de que dé su sí en la votación en la Mesa, ya que el pasado febrero -todavía en la legislatura de Pere Aragonès- los republicanos se abstuvieron en la votación de la misma ILP, aunque este hecho no impidió que saliera adelante gracias al 'sí' de Junts y la CUP, que entonces tenía representación y sumaban mayoría. Ahora es necesario que se alineen todos los soberanistas en el órgano para que prospere. "Nosotros tenemos una obligación de intentar hablar con ERC y convencerlos de que voten que sí", ha declarado.

La segunda dificultad es el límite legal. En abril, el Tribunal Constitucional (TC) tumbó la decisión de la Mesa del pasado mandato de admitir a trámite la ILP al considerarla "inconstitucional" después de que el Gobierno español la recurriera. Fuentes parlamentarias aseguran que esta resolución no impedirá que el órgano rector, si los promotores deciden presentar la ILP, acepte debatir su tramitación. Eso sí, el recorrido que pueda tener esta iniciativa, si supera el primer paso en la Mesa, está limitado a la jurisprudencia, que ya se ha pronunciado en contra. En caso de que alguna parte vuelva a recurrir la decisión, el desenlace podría ser similar. Aun así, el secretario general de SI a reconocido que no es un hecho que le inquiete y que ya "pensarán" qué hacen si vuelve a haber esta respuesta judicial: "No nos preocupa en absoluto lo que diga el TC, que diga lo que quiera", ha sostenido.

De hecho, la estrategia de volver a presentar la ILP es una "respuesta autómatica a no aceptar la autoridad", en referencia a la sentencia del TC, ha tal y como recordado el mismo Folch. En los próximos días esperan reunirse con los tres partidos mencioandos, a quienes ya han hecho llegar la "propuesta formal", con la que esperan poder sentarse a hablar.