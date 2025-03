La salida de Mick Jagger al escenario

La ceremonia de los Oscar 2025, ya de por sí un evento lleno de glamour y emoción, recibió una inyección de energía rock and roll con la inesperada aparición de Mick Jagger. El legendario vocalista de The Rolling Stones irrumpió en el escenario del Dolby Theatre para presentar uno de los premios de la noche, dejando al público atónito y extasiado. Su presencia no solo revitalizó el ambiente, sino que también demostró que el rock sigue vivo y coleando, incluso en el corazón de Hollywood.

La noche del domingo 2 de marzo, los asistentes a los Oscar 2025 fueron testigos de un momento que quedará grabado en la historia de la premiación. Mick Jagger, una figura icónica de la música, subió al escenario para deleite de todos. Su sola presencia bastó para encender el fervor del público, que lo recibió con una ovación de pie, reconociendo la leyenda viviente que tenían ante sí.

Un discurso inolvidable

"Son muy amables. Me siento muy honrado de haber sido invitado a entregar este premio", comenzó Jagger, con su característico carisma. Sin embargo, el momento cumbre de su intervención llegó con una broma sobre su "reemplazo" original: Bob Dylan. "Los productores realmente querían que Bob Dylan lo hiciera, pero él dijo que las mejores canciones en una película este año estaban en A Complete Unknown", explicó.

Para añadir aún más sabor al momento, Jagger imitó la voz de Dylan, diciendo: "Bob dijo: 'Deberían encontrar a alguien más joven'". El comentario, cargado de humor y autocrítica, generó una ola de risas entre el público. Para rematar la broma, el británico cerró su discurso con una frase contundente: "¡Oye, soy más joven que Bob Dylan!". La referencia a la diferencia de edad entre ambos iconos (Dylan tiene 83 años y Jagger 81) fue el broche de oro a una presentación memorable.

"El Mal" triunfa

Después del discurso lleno de humor de Jagger, llegó el momento de anunciar al ganador del premio a Mejor Canción Original. El galardón fue para "El Mal", de la película "Emilia Pérez", una canción que, según sus creadores, Clément Ducol, Camille y Jacques Audiard, denuncia la corrupción. El premio no solo reconoció la calidad de la canción, sino también su mensaje social.

Tras recibir la estatuilla, Camille, una de las creadoras de "El Mal", protagonizó un momento emocionante. En un gesto de reconocimiento a Jagger y a The Rolling Stones, la artista entonó un fragmento del icónico "woo-woo" de "Sympathy for the Devil". El homenaje, inesperado y sincero, emocionó a Jagger y al público presente, demostrando el impacto cultural y musical de la banda británica.

El premio a Mejor Canción Original es uno de los más codiciados de los Oscar, y la competencia este año fue especialmente reñida. Junto a "El Mal", las otras canciones nominadas fueron: "The Journey" de "The Six Triple Eight", "Like a Bird" de "Sing Sing", "Mi Camino" de "Emilia Pérez" y "Never Too Late" de "Elton John: Never Too Late". La diversidad de estilos y la calidad de las composiciones reflejan el talento y la creatividad presentes en la industria musical.

La aparición de Mick Jagger en los Oscar 2025 no solo fue una sorpresa agradable, sino también una demostración de su vigencia como icono cultural. A sus 81 años, el vocalista de The Rolling Stones sigue siendo una figura influyente en la música y el entretenimiento. Su presencia en la ceremonia reafirmó su estatus como leyenda viviente, capaz de electrificar cualquier escenario y conectar con audiencias de todas las edades.

La noche de los Oscar 2025 quedará marcada como el día en que el rock and roll y Hollywood se fusionaron de manera espectacular. La presencia de Mick Jagger, su humor mordaz, el homenaje a The Rolling Stones y el premio a una canción con mensaje social, crearon un ambiente único y emocionante. La ceremonia no solo celebró lo mejor del cine, sino también la importancia de la música como forma de expresión y herramienta de cambio. La salida de Mick Jagger al escenario fue un recordatorio de que la música, al igual que el cine, tiene el poder de inspirar, emocionar y transformar el mundo que nos rodea.