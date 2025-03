Premios Oscar 2025: todos los ganadores de la gala y reacciones a la victoria de Anora

La salida de Mick Jagger al escenario

La ceremonia de los Oscar 2025, ya de por sí un evento lleno de glamour y emoción, recibió una inyección de energía rock and roll con la inesperada aparición de Mick Jagger. El legendario vocalista de The Rolling Stones irrumpió en el escenario del Dolby Theatre para presentar uno de los premios de la noche, dejando al público atónito y extasiado. Su presencia no solo revitalizó el ambiente, sino que también demostró que el rock sigue vivo y coleando, incluso en el corazón de Hollywood.

