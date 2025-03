El beso de Timothée Chalamet a su novia Kylie Jenner

Timothée Chalamet ha sido uno de los nominados en los Oscars 2025 en la categoría de mejor actor, la misma a la que ya estuvo nominado por 'Call me by your name' en el 2018.

Este año, sin embargo, ha sido por el papel de Bob Dylan en 'Un completo desconocido', interpretación que le ha llevado a estar entre los nominados, estatuilla que al final ha recaído en Adrien Brody por 'The Brutalist'.

Si el actor franco estadounidense hubiera ganado el Oscar, se hubiera convertido en el actor más joven en ganar esta categoría. Sin embargo, en este caso, ha ganado la experiencia de Brody frente a los 29 años de Chalamet.

Pierde el galardón

A pesar de que el 'biopic' de Bob Dylan, dirigido por James Mangold, no ha sido el ganador en ninguna de las ocho nominaciones, su actor protagonista Chalamet ha estado bien acompañado durante toda la gala por su pareja Kylie Jenner, la modelo y empresaria estadounidense.

La menor de las Kardashian no ha soltado la mano de Chalamet desde que empezó la temporada de premios de este año, y los galardones más importantes de la industria del cine, los Oscars, no podían ser menos. Chalamet y Jenner disfrutan de su relación desde la primavera de 2023.

Solo en la 'red carpet'

Aunque la pareja no ha desfilado en la alfombra roja junta -un año más se ha visto a Chalamet recorriendo la alfombra solo-, una vez dentro del Dolby Theatre la pareja se ha mostrado muy cariñosa en la primera fila de la sala.

Aunque parecen tener una conexión fuerte, los atuendos de la pareja han sido completamente distintos: mientras que ella ha lucido un vestido negro de Miu Miu con aberturas, Chalamet ha optado por un traje de cuero color mantequilla de Givenchy.

El beso que sella la relación

La pareja se ha mostrado muy cariñosa: besándose, saludando a otras celebridades y haciéndose fotos poco tiempo después del monólogo de Conan O'Brien en la apertura de la gala. El discurso del presentador de 62 años ha hecho referencia varias veces al actor.

En primer lugar, a la multa que recibió Chalamet por coger una bicicleta compartida en el estreno en Londres de la película que interpreta: "No te golpearán en tu bicicleta esta noche", ha dicho O'Brien.

Y, en segundo lugar, ha mencionado su participación en la película de ciencia-ficción 'Dune 2', bromeando sobre su compleja trama: "Me dijeron que prohibieron los teléfonos inteligentes en el set de 'Dune 2'. Al parecer, sus actores seguían buscando en Google, '¿De qué trata esta película?'".

La madurez gana a la juventud

Aunque la pareja se ha mostrado muy acaramelada durante la gala en Los Ángeles, Jenner ha recibido varias críticas después de no levantarse a saludar al cantante Elton John, al que Chalamet ha abrazado ilusionado.