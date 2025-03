Timothée Chalamet apuesta por el amarillo en los Oscar

Timothée Chalamet ha sido uno de los actores que más se ha hecho notar en la alfombra roja de los Premios Oscar 2025 debido a su espectacular estilismo que, lejos de seguir el patrón de la mayoría de los rostros masculinos, apostaba por diferenciarse del resto con un total look... ¡amarillo!

Sí, él no es supersticioso. No cree que el color amarillo da mala suerte o si lo cree, no le da importancia. Ha jugado con este color en una alfombra roja de la talla de los Oscar y se ha proclamado ganador.

El actor ha acaparado todas las cámaras luciendo un traje amarillo pastel, de la firma Givenchy, formado por una blazer de solapas anchas, pantalón de corte recto y camisa en el mismo tono.

Un estilismo vibrante no solo por el color sino por la vitalidad y juventud que desprende. Lejos de quedarse anclado en los sobrio y, porqué no, elegante, Chalamet apostaba por este brillante look que ha sido de lo más comentado en redes sociales.

Y no solo eso, la actitud que ha tenido ante las cámaras mostrándose seguro de sí mismo, cómodo y sobre todo, arrollador... ha hecho que lo luzca con una proyección que sin duda ha traspasado la pantalla.