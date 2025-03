Gala de los Oscar 2025, en directo: última hora de los ganadores y orden de los premios

El documental sobre Palestina que no ha conseguido distribución en Estados Unidos gana el Oscar

"La destrución atroz de Gaza y su gente tiene que acabar. Los rehenes secuestrados el 7 de octubre tienen que volver a casa". Muy reivindicativos los responsables de 'No other land', el documental sobre Palestina que no ha conseguido distribución en Estados Unidos y que se ha hecho contra todo pronóstico con el Oscar. El documental está protagonizado por Basel Adra, un joven activista palestino de Masafer Yatta, en Cisjordania, que lucha desde su infancia contra la expulsión masiva de su comunidad por las autoridades israelíes. Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal y Yuval Abraham han pedido una "solución política" a la guerra "sin supremacismos" y han criticado la política exterior de Estados Unidos, que "ayuda a bloquear ese camino". "No hay otra forma de vivir", han recordado.