Quién es Marco Perego-Saldaña, el marido de Zoe Saldaña

La pareja formada por Zoe Saldaña y su marido, el italiano Marco Perego Saldaña, han acaparado todos los focos este domingo en la entrega de los premios Oscar. La actriz ha ganado el premio a mejor actriz de reparto por su interpretación en la película 'Emilia Pérez' y ha estado acompañada de su marido durante la gala.

Tras una relación de 11 años con el actor Keith Britton y una corta relación con Bradley Cooper, Saldaña conoció a su actual esposo en 2013 un vuelo que iba de Los Ángeles a Nueva York y sintió un amor a primera vistas. "Le vi por detrás. Eran las seis y media de la mañana y yo estaba en un vuelo que iba hacia Nueva York. No sé mucho cómo describirlo, porque fue una vibración. Él se giró en ese momento porque también sintió aquella vibración", explicó Saldaña en 'USA Today'.

Un mes después, Saldaña le escribió para preguntarle si podía visitar su estudio y solamente tres meses después se casaron en Londres. Ahora la pareja tiene tres hijos, los gemelos Cy Aridio y Bowie Ezio, y Zen Hilario. Después de su boda, Perego decidió adoptar el apellido de su mujer, lo contrario a lo que suele ocurrir en Estados Unidos, cuando las mujeres suelen quedarse con el apellido del marido.

”¿Por qué es tan sorprendente, impactante y trascendental que un hombre adopte el apellido de su esposa? A las mujeres nunca se les ha preguntado si está bien que renuncien a sus apellidos", criticó la actriz. La familia vive ahora en una mansión en una zona exclusiva de Montecito, California, que compraron en 2023 por 17,5 millones de dólares.

Un sueño frustrado

Perego nació en Saló, en Lombardía, y quería ser futbolista, pero tuvo que dejar a un lado ese sueño y apostar por la pintura tras una lesión. El italiano se mudó a Nueva York, donde llamó la atención de la productora de cine Gilda Moratti.

"Vivía en el Spanish Harlem sin dinero. Un día me acerqué a la productora de cine Gilda Moratti y le dije: 'Escucha, mira mi trabajo, dime qué piensas. Si es de risa, intentaré encontrar otra cosa", explicó en el 'New York Observer'. A partir de ese momento, sus cuadros y esculturas empezaron a venderse en el ambiente cinematográfico.

Perego ahora también forma parte de la industria del cine. El italiano escribió y dirigió 'La ausencia del Edén', que protagonizó Zoe Saldaña, que daba vida a una inmigrante mexicana llamada Isabelle. También ha sido productor ejecutivo de 'Black and White Stripes: The Juventus Story' y productor del cortometraje 'Me + Her'.