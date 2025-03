"Ha sido intenso": así fue la reaparición de Karla Sofía Gascón en los Oscar 2025

Es casi inimaginable que una actriz que obtiene su primera nominación al Oscar a los 52 años acepte no estar presente en la ceremonia de entrega de los premios. Eso es precisamente lo que estuvo a punto de ocurrir con Karla Sofía Gascón. Después de empezar la temporada de galardones como una de las favoritas a llevárselo todo por su trabajo en 'Emilia Pérez', la intérprete madrileña fue condenada al ostracismo cuando salieron a la luz unos lamentables mensajes xenófobos y racistas (y anticatalanes, aunque esto no pareció importar mucho a nadie) que ella había publicado años atrás en las redes sociales. Netflix apartó a Gascón de todos los actos promocionales de 'Emilia Pérez' y la actriz suspendió sus apariciones públicas. Hasta este pasado fin de semana, cuando se volvió a dejar ver, primero en los premios César del cine francés y después, acabando con todas las especulaciones en sentido contrario, en los Oscar. No tuvo premio, pero sí gala.

Horas antes de la ceremonia, Gascón compartió en su perfil de Instagram una fotografía con el texto "Nam Myoho Renge Kyo", el mismo que había publicado en sus redes sociales cuando fue nominada al Oscar. Se trata de un mantra japonés propio de la religión budista que hace referencia al "compromiso con nosotros mismos de no ceder jamás ante las dificultades y remontarnos victoriosos sobre nuestros sufrimientos". Después, se saltó la afombra roja, entró directamente por una puerta trasera al patio de butacas del Dolby Theatre de Los Ángeles y allí, vestida de negro con lunares plateados, se reunió con Selena Gomez y el resto del equipo de 'Emilia Pérez'. Ni una palabra a los medios de comunicación antes del comienzo de la gala.

Bromas de Conan O'Brien

La actriz de Alcobendas, la primera intérprete trans que recibe una nominación de la Academia de Hollywood, se sabía buscada por la prensa. Ante los repetidos intentos de conseguir unas declaraciones, se limitaba a decir que esa noche no era el momento. En uno de los descansos, al ser interrogada por la agencia Efe sobre sus posibilidades de éxito, se limitó a decir "vamos a ver", antes de saludar a Adrien Brody, con quien coincidió en uno de los bares del teatro. Desde el escenario, el presentador de la gala, Conan O'Brien, hizo un par de chistes a expensas de la polémica suscitada por Gascón. "Si vas a tuitear de los Oscar, mi nombre es Jimmy Kimmel", le dijo, después de explicar que en 'Anora' la protoagonista, Mikey Madison, dice la palabra "fuck" (joder) 479 veces, "tres veces más que el récord establecido por la publicista" de la actriz madrileña "cuando se descubrieron los tuits del pasado". Madison fue precisamente quien ganó el premio al que aspiraba Gascón.

Zoe Saldaña, compañera de reparto de la actriz española en 'Emilia Pérez', no mencionó el nombre de Gascón en su discurso de agradecimiento cuando recogió el Oscar a la mejor actriz secundaria, pero sí lo hicieron Camille y Clément Ducol, ganadores del premio a la mejor canción por 'El mal', también de 'Emilia Pérez'. "Gracias a Jacques Audiard [el director] y a las fantásticas intérpretes Zoe y Karla Sofía", dijeron.

Al concluir la ceremonia, y antes de acudir al Baile de los Gobernadores (al que tienen acceso aproximadamente la mitad de los 3.300 asistentes a la gala del Oscar), el corresponsal de Efe le preguntó cómo había vivido la gala y cómo había pasado este último mes y medio desde que estalló la polémica. "Ha sido intenso", afirmó. Y prometió hablar de todo ello en otro momento más propicio.