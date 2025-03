Así ha sido el tributo a James Bond de Lisa, Doja Cat y Raye en los Oscar | Vídeo

Las cantantes Lisa, Doja Cat y Raye han protagonizado el 'medley' musical de los premios Oscar con un tributo a la exitosa saga James Bond. Las tres artistas han colaborado recientemente en la canción de Lisa 'Born Again'. La actuación de la noche ha comenzado con un número de baile protagonizado por Margaret Qualley y las redes sociales no han tardado en especular que podría ser la nueva chica Bond.

Lisa, que también aparece en la recién estrenada nueva temporada de la serie 'The White Lotus', ha interpretado la canción 'Live and let die', incluida en la banda sonora de la octava película de James Bond 007, 'Vive y deja morir'.

La rapera estadounidense Doja Cat ha cantado 'Diamonds are forever', de la película homónima de 1971, la séptima de la saga de espionaje y la sexta interpretada por Sean Connery como Bond.

Por su parte, la cantante británica Raye ha interpretado 'Skyfall', de la 23ª película de la saga, con Daniel Craig en su tercera actuación como James Bond y Javier Bardem como Raoul Silva, el villano de la película.